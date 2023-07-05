В Белгороде ночью пройдёт небольшой дождь, температура опустится до +20 ˚С. В светлое время суток без осадков, потеплеет до +31 ˚С. В пятницу, 7 июля, ночью небольшой дождь и +21 ˚С. Днём без осадков, а температура поднимется до +33 ˚С.