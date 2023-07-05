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Сильная жара надвигается на Белгородскую область

5 июля 2023, 12:46
Фото: 1MI
6 июля на территории региона ожидается около +34 ˚С. О жаре предупредили в областном ГУ МЧС.
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Погода

6 июля, в четверг, в Белгородской области обещают жаркую погоду. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +16…+21 ˚С. Днём воздух прогреется до +29…+34 ˚С.

В Белгороде ночью пройдёт небольшой дождь, температура опустится до +20 ˚С. В светлое время суток без осадков, потеплеет до +31 ˚С. В пятницу, 7 июля, ночью небольшой дождь и +21 ˚С. Днём без осадков, а температура поднимется до +33 ˚С.

Жаркая погода ожидается и в субботу, 8 июля. Однако будет дождливо. Днём синоптики обещают +31 ˚С. В воскресенье, 9 июля, похолодает. Днём также будут осадки в виде дождя, температура опустится до +22 ˚С.

Синоптики предупредили белгородцев о резком ухудшении погоды
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Жара#Тепло#Дожди
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