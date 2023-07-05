Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
6 июля, в четверг, в Белгородской области обещают жаркую погоду. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +16…+21 ˚С. Днём воздух прогреется до +29…+34 ˚С.
В Белгороде ночью пройдёт небольшой дождь, температура опустится до +20 ˚С. В светлое время суток без осадков, потеплеет до +31 ˚С. В пятницу, 7 июля, ночью небольшой дождь и +21 ˚С. Днём без осадков, а температура поднимется до +33 ˚С.
Жаркая погода ожидается и в субботу, 8 июля. Однако будет дождливо. Днём синоптики обещают +31 ˚С. В воскресенье, 9 июля, похолодает. Днём также будут осадки в виде дождя, температура опустится до +22 ˚С.