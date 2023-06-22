Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В Белгородской области 23 июня будет облачно с прояснениями. Ночью +13…+18 °С, в отдельных районах пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с.
Днём температура повысится до +24…+29 °С. Пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер западной четверти 8-13 м/с. При грозе его порывы могут составить до 18 м/с.
В Белгороде в пятницу будет облачно. Ночью небольшой дождь пройдёт при +16 °С. Днём осадки усилятся, а столбик термометра поднимется до +27 °С.
Солнечная погода установится в Белгороде в субботу, следует из прогноза Гидрометцентра. Ночью ожидается +17 °С, днём — до +28 °С. Однако уже в воскресенье возможен небольшой дождь. Температура ночью составит +18 °С, днём +25 °С.