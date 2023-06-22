Солнечная погода установится в Белгороде в субботу, следует из прогноза Гидрометцентра. Ночью ожидается +17 °С, днём — до +28 °С. Однако уже в воскресенье возможен небольшой дождь. Температура ночью составит +18 °С, днём +25 °С.