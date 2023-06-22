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Published Сегодня, 11:28

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МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Белгородской области

22 июня 2023, 11:28
Фото: 1MI

Дожди с грозами надвигаются на Белгородскую область

Помимо осадков, ожидается сильный ветер. При грозах его порывы могут достигнуть 18 м/с. При этом днём потеплеет до +29 °С, сообщает МЧС.
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Погода

В Белгородской области 23 июня будет облачно с прояснениями. Ночью +13…+18 °С, в отдельных районах пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Днём температура повысится до +24…+29 °С. Пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер западной четверти 8-13 м/с. При грозе его порывы могут составить до 18 м/с.

В Белгороде в пятницу будет облачно. Ночью небольшой дождь пройдёт при +16 °С. Днём осадки усилятся, а столбик термометра поднимется до +27 °С.

Солнечная погода установится в Белгороде в субботу, следует из прогноза Гидрометцентра. Ночью ожидается +17 °С, днём — до +28 °С. Однако уже в воскресенье возможен небольшой дождь. Температура ночью составит +18 °С, днём +25 °С.

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