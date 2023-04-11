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Published Сегодня, 14:15

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Первая весенняя гроза надвигается на Белгородскую область

11 апреля 2023, 14:15
Фото: 1MI

Дожди с грозами ожидают белгородцев 12 апреля

12 апреля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Днём ожидаются кратковременные дожди, сообщили в региональном ГУ МЧС.
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Погода

12 апреля, в среду, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие дожди. Днём кратковременные дожди, местами грозы. В тёмное время суток температура опустится до +5…+10 ˚С. Днём потеплеет до +11…+16 ˚С.

В Белгороде завтра +8 ˚С и небольшой кратковременный дождь. В светлое время суток воздух прогреется до +13 ˚С. Дождливо в областном центре и в четверг, 13 апреля. Ночью синоптики обещают до +8 ˚С, а днём — до +14 ˚С. В пятницу, 14 апреля, ночью небольшой дождь. Температура не изменится.

В выходные в Белгороде немного похолодает. 15 апреля ночью +3 ˚С. Днём до +12 ˚С. При этом без дождей. 16 апреля в тёмное время суток +3 ˚С, а днём потеплеет до +13 ˚С.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Тепло#Гроза#Дожди
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