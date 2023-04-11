Первая весенняя гроза надвигается на Белгородскую область

В Белгороде завтра +8 ˚С и небольшой кратковременный дождь. В светлое время суток воздух прогреется до +13 ˚С. Дождливо в областном центре и в четверг, 13 апреля. Ночью синоптики обещают до +8 ˚С, а днём — до +14 ˚С. В пятницу, 14 апреля, ночью небольшой дождь. Температура не изменится.