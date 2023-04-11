Первая весенняя гроза надвигается на Белгородскую область

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
12 апреля, в среду, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие дожди. Днём кратковременные дожди, местами грозы. В тёмное время суток температура опустится до +5…+10 ˚С. Днём потеплеет до +11…+16 ˚С.
В Белгороде завтра +8 ˚С и небольшой кратковременный дождь. В светлое время суток воздух прогреется до +13 ˚С. Дождливо в областном центре и в четверг, 13 апреля. Ночью синоптики обещают до +8 ˚С, а днём — до +14 ˚С. В пятницу, 14 апреля, ночью небольшой дождь. Температура не изменится.
В выходные в Белгороде немного похолодает. 15 апреля ночью +3 ˚С. Днём до +12 ˚С. При этом без дождей. 16 апреля в тёмное время суток +3 ˚С, а днём потеплеет до +13 ˚С.