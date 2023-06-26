Синоптики предупредили белгородцев о резком ухудшении погоды

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
26 и 27 июня резко ухудшится погода в нескольких регионах России. 26 июня в Белгородской области ожидается сильный дождь и гроза.
26–27 июня сильный дождь накроет Брянскую, Курскую и Орловскую области. 27 июня дождь с грозой ожидается в Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях.
В Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях порывы ветра достигнут 20-25 метров в секунду. Также в регионах пройдёт ливень с грозой и градом.
Помимо этого, ливни пройдут в Крыму, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии.