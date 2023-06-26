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Синоптики предупредили белгородцев о резком ухудшении погоды

26 июня 2023, 07:24
Фото: 1MI

Гидрометцентр спрогнозировал сильные дожди в Белгородской области

В понедельник, 26 июня, в течение дня ожидается сильный дождь с грозой. Аналогичная погода наблюдается в нескольких регионах России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
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Погода

26 и 27 июня резко ухудшится погода в нескольких регионах России. 26 июня в Белгородской области ожидается сильный дождь и гроза.

26–27 июня сильный дождь накроет Брянскую, Курскую и Орловскую области. 27 июня дождь с грозой ожидается в Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях.

В Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях порывы ветра достигнут 20-25 метров в секунду. Также в регионах пройдёт ливень с грозой и градом.

Помимо этого, ливни пройдут в Крыму, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии.

Дожди придут в Белгородскую область в последний понедельник июня
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#Ливень#Дожди#Сильные дожди#Гроза#Плохая погода#Общество#Погода#Белгородская область#Алина Харина
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