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Published Сегодня, 14:33

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В Белгородскую область придёт жара до +32 ˚С

4 июля 2023, 14:33
Фото: 1MI
Осадков 5 июля в регионе не ожидается. Об этом сообщает управление МЧС по Белгородской области.
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Погода

По данным синоптиков, завтра, 5 июля, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью составит +14…19 ˚С. Днём столбик термометра остановится на отметке от +27 ˚С до +32 ˚С. Ветер переменных направлений 4-9 м/с.

В Белгороде ночью ожидается около+17 ˚С. Днём в среду потеплеет до +29 ˚С. Согласно прогнозу Гидрометцентра, возможен небольшой кратковременный дождь.

Солнечная погода в Белгороде сохранится до субботы. В четверг возможна небольшая облачность, а в пятницу — облачно с прояснениями, без осадков. Максимальная температура воздуха в эти дни — до +32 ˚С. В ночь с пятницы на субботу ожидается небольшой дождь. Температура ночью составит около +20 ˚С. В выходные, 8 и 9 июля, стоит ожидать кратковременные дожди. При этом температура воздуха почти не изменится — от +26 ˚С до +31 ˚С.

Синоптики предупредили белгородцев о резком ухудшении погоды
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#Таисия Некрасова#Погода#Лето#Тепло#Прогноз погоды#Белгородская область#Белгород
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