Солнечная погода в Белгороде сохранится до субботы. В четверг возможна небольшая облачность, а в пятницу — облачно с прояснениями, без осадков. Максимальная температура воздуха в эти дни — до +32 ˚С. В ночь с пятницы на субботу ожидается небольшой дождь. Температура ночью составит около +20 ˚С. В выходные, 8 и 9 июля, стоит ожидать кратковременные дожди. При этом температура воздуха почти не изменится — от +26 ˚С до +31 ˚С.