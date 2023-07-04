Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
По данным синоптиков, завтра, 5 июля, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью составит +14…19 ˚С. Днём столбик термометра остановится на отметке от +27 ˚С до +32 ˚С. Ветер переменных направлений 4-9 м/с.
В Белгороде ночью ожидается около+17 ˚С. Днём в среду потеплеет до +29 ˚С. Согласно прогнозу Гидрометцентра, возможен небольшой кратковременный дождь.
Солнечная погода в Белгороде сохранится до субботы. В четверг возможна небольшая облачность, а в пятницу — облачно с прояснениями, без осадков. Максимальная температура воздуха в эти дни — до +32 ˚С. В ночь с пятницы на субботу ожидается небольшой дождь. Температура ночью составит около +20 ˚С. В выходные, 8 и 9 июля, стоит ожидать кратковременные дожди. При этом температура воздуха почти не изменится — от +26 ˚С до +31 ˚С.