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В Белгородскую область вернётся летнее тепло

15 июня 2023, 14:58
Фото: 1MI
Воздух днём в пятницу прогреется до +28 ˚С. МЧС сообщает, что существенных осадков не ожидается. Однако в Гидрометцентре утверждают, что жителям Белгорода нужно приготовиться к небольшому дождю.
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Погода

16 июня в Белгородской области установится переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью ветер северной четверти 2-7 м/с. Днём он усилится до 8-13 м/с.

В тёмное время суток в пятницу ожидается +13…+15 ˚С. Днём потеплеет до +23…+28 ˚С.

По прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде 16 июня будет облачно. Возможны небольшие кратковременные дожди: ночью при +15 ˚С, днём при +25 ˚С.

Осадки в Белгороде ожидаются и в субботу, 17 июня. При этом потеплеет до +27 ˚С. В воскресенье горожан порадует сухая и тёплая погода — до +28 ˚С.

Белгородцы делятся фото и видео града в соцсетях
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#Инна Рогова#Погода#Прогноз погоды#Дождь#Тепло#Общество#Белгородская область#Белгород#Гидрометцентр
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