В Белгородскую область вернётся летнее тепло

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
16 июня в Белгородской области установится переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью ветер северной четверти 2-7 м/с. Днём он усилится до 8-13 м/с.
В тёмное время суток в пятницу ожидается +13…+15 ˚С. Днём потеплеет до +23…+28 ˚С.
По прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде 16 июня будет облачно. Возможны небольшие кратковременные дожди: ночью при +15 ˚С, днём при +25 ˚С.
Осадки в Белгороде ожидаются и в субботу, 17 июня. При этом потеплеет до +27 ˚С. В воскресенье горожан порадует сухая и тёплая погода — до +28 ˚С.