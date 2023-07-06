С 10 июля в Шебекино вновь должны заработать дежурные группы в детсадах

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
В Шебекино с 10 июля вновь должны открыться дежурные группы в детсадах. Далее всё будет зависеть от оперативной обстановки в городе, однако по плану детей начнут принимать с понедельника.
«Понимаем, что очень важно. Предприятия, слава богу, возвращаются к своей нормальной работе, и, конечно, дежурные группы должны заработать», — написал губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось, что в июле в Белгороде может измениться формат работы детских садов — планировалось, что они начнут работать полностью. Вопрос подняла белгородка, пожаловавшаяся Гладкову, что мест детям в дежурных группах не хватает.
В конце июня глава региона снова обсудил с руководителями белгородских школ и детсадов формат обучения. Многие белгородцы проголосовали за выход из режима дежурных групп.