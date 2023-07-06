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С 10 июля в Шебекино вновь должны заработать дежурные группы в детсадах

6 июля 2023, 06:59
Фото: Midjourney
Сгенерировано нейросетью Midjourney

Дежурные группы откроют в детсадах Шебекино

Открытие групп зависит от обстановки. Пока планируется начать принимать детей с понедельника, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Дети

В Шебекино с 10 июля вновь должны открыться дежурные группы в детсадах. Далее всё будет зависеть от оперативной обстановки в городе, однако по плану детей начнут принимать с понедельника.

«Понимаем, что очень важно. Предприятия, слава богу, возвращаются к своей нормальной работе, и, конечно, дежурные группы должны заработать», — написал губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось, что в июле в Белгороде может измениться формат работы детских садов — планировалось, что они начнут работать полностью. Вопрос подняла белгородка, пожаловавшаяся Гладкову, что мест детям в дежурных группах не хватает.

В конце июня глава региона снова обсудил с руководителями белгородских школ и детсадов формат обучения. Многие белгородцы проголосовали за выход из режима дежурных групп.

В Белгороде в июле может измениться формат работы детских садов
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Дети#Общество#Детсады#Дежурные группы
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