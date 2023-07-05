Окна белгородских школ и детсадов обклеят бронеплёнкой

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
Белгородские власти закупят бронированную плёнку на окна в школы и детские сады для обеспечения безопасности в учебных учреждениях. Это не позволит осколкам стекла разлететься в случае обстрела и ранить воспитанников.
Квадратуру необходимой плёнки уже посчитали. Вячеслав Гладков отметил, что бронеплёнка является достаточно дорогостоящим материалом, но это необходимо сделать.
Ранее уже сообщалось, что окна детских садов обклеят специальной противоударной плёнкой. В конце июня власти сообщали о планируемом привлечении Росгвардии, чтобы выбрать лучший вариант. О школах речи не шло.