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Окна белгородских школ и детсадов обклеят бронеплёнкой

5 июля 2023, 18:29
Фото: 1MI
О решении сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Таким образом детей хотят обезопасить в случае обстрела и осколков стекла.
Сюжет
Дети

Белгородские власти закупят бронированную плёнку на окна в школы и детские сады для обеспечения безопасности в учебных учреждениях. Это не позволит осколкам стекла разлететься в случае обстрела и ранить воспитанников.

Квадратуру необходимой плёнки уже посчитали. Вячеслав Гладков отметил, что бронеплёнка является достаточно дорогостоящим материалом, но это необходимо сделать.

Ранее уже сообщалось, что окна детских садов обклеят специальной противоударной плёнкой. В конце июня власти сообщали о планируемом привлечении Росгвардии, чтобы выбрать лучший вариант. О школах речи не шло.

Окна белгородских детских садов обклеят специальной противоударной плёнкой
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#Кристина Семенчук#Дети#Безопасность#Плёнки#Бронеплёнка#Защита#Подготовка школ#Детсад
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