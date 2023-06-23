В Белгороде в июле может измениться формат работы детских садов

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Во время прямого эфира прозвучал вопрос белгородки о том, изменится ли формат работы детских садов в областном центре. По её словам, мест в дежурных группах нет, а родителям необходимо ходить на работу.
Вячеслав Гладков подтвердил нехватку мест в дежурных группах, а также пообещал поговорить с родителями, заведующими и воспитателями по поводу открытия детских садов.
Если родители, воспитатели примут решение, то, я думаю, нужно открывать с начала июля. В первую очередь — детские сады, которые находятся дальше от границы. Мы можем при согласии персонала и родителей открыть работу. Дайте ещё время, неделю.
Вячеслав Гладков