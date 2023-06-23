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В Белгороде в июле может измениться формат работы детских садов

23 июня 2023, 08:20
Фото: 1MI

Детсады в Белгороде могут полностью открыться с июля

Белгородка пожаловалась губернатору, что в детсадах сейчас работают дежурные группы, мест для детей не хватает.

Во время прямого эфира прозвучал вопрос белгородки о том, изменится ли формат работы детских садов в областном центре. По её словам, мест в дежурных группах нет, а родителям необходимо ходить на работу.

Вячеслав Гладков подтвердил нехватку мест в дежурных группах, а также пообещал поговорить с родителями, заведующими и воспитателями по поводу открытия детских садов.

Если родители, воспитатели примут решение, то, я думаю, нужно открывать с начала июля. В первую очередь — детские сады, которые находятся дальше от границы. Мы можем при согласии персонала и родителей открыть работу. Дайте ещё время, неделю.
Вячеслав Гладков
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#Детские сады#Дежурные группы#График работы#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Город
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