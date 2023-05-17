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Гладков: В концепции детсада на Маяковского должны отразить память о трагедии

17 мая 2023, 10:44
Фото: страница Вячеслава Гладкова ВК

Проект детсада на улице Маяковского в Белгороде не устроил Гладкова

Детский сад должен обязательно иметь уникальный внешний вид и гармонично вписываться в инфраструктуру. В концепции губернатор Вячеслав Гладков попросил отразить память о трагическом событии. Речь про 3 июля 2022 года.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что проект детского сада на 150 мест на улице Маяковского в Белгороде будут дорабатывать. Концепция должна отражать память о трагических событиях, произошедших здесь 3 июля прошлого года.

По словам главы региона, детский сад нужен, поскольку таких учреждений всегда не хватает. Стоит задача построить хороший, красивый, удобный детский сад, но необходимы доработки.

«Детский сад обязательно должен иметь уникальный внешний вид и гармонично вписываться в уже имеющуюся инфраструктуру. Он не должен мешать подсветкой жителям соседних многоквартирных домов. И, конечно, в концепции детского сада должна быть отражена память о трагическом событии», — пояснил Гладков.

Эту задачу проектировщики пока не решили. Повторный доклад по дошкольному учреждению рассмотрят через две недели.

Ранее сообщалось, что на месте разрушенного обстрелом квартала в Белгороде построят детский сад. В планах — возвести здание с открытыми верандами, спортзалами и бассейном, а также зимним садом и картинной галереей.

По теме, чем займут квартал, были споры. Гладков предложил детсад. По словам губернатора, все сначала удивились, но затем успокоились.

В конце ноября завершилось благоустройство разрушенного ракетой квартала. Специалисты реконструировали восемь дворов на улицах Маяковского, Попова, Чумичова и общественное пространство возле управы «Студенческая».

Фото: страница Вячеслава Гладкова ВК
На месте разрушенного обстрелом квартала в Белгороде построят детский сад
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#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Детсад#Обстрел ВСУ
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