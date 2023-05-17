Гладков: В концепции детсада на Маяковского должны отразить память о трагедии

«Детский сад обязательно должен иметь уникальный внешний вид и гармонично вписываться в уже имеющуюся инфраструктуру. Он не должен мешать подсветкой жителям соседних многоквартирных домов. И, конечно, в концепции детского сада должна быть отражена память о трагическом событии», — пояснил Гладков.