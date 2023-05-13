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Дежурные группы в детсадах летом: как будут работать и кого не примут

13 мая 2023, 07:12
Фото: 1MI

Белгородские родители просят устроить детей на лето в дежурные группы детсадов

С вопросом о работе дежурных групп летом родители обратились к первому заместителю министра образования Белгородской области Андрею Мухартову. Он объяснил, что посещать дошкольные учреждения хотят летом те, кто не выпустился, а также те, кто только идёт в детский сад.

В ходе прямого эфира к чиновнику обратилась белгородка Юлия. Она рассказала, что в Дубовом после выпускного в мае ребёнка не хотят оставлять в дежурной группе. В свою очередь мама Алина поинтересовалась, когда будет открыт новый набор в детские сады.

Ребёнку исполняется три года в мае, мне выходить на работу, а я не могу ответить, когда выйду. Список зачисленных детей уже есть, однако управление образования не даёт информации о распределении детей.
Алина

Мухартов отметил, что с одной стороны в дежурных группах хотят остаться те, кто сегодня посещает их, а с другой стороны очень большой запрос от родителей посещать эту же дежурную группу из числа вновь набранных детей.

Если свободные места в детском саду есть, родители имеют полное право устроить ребёнка в дежурную группу. К сожалению, по Белгороду и Белгородскому району не во всех детских садах сегодня в дежурных группах имеются свободные места. Чтобы решить этот вопрос необходимо написать заявление заведующему детского сада.
Андрей Мухартов

Официально набор в текущем году в дошкольные образовательные учреждения в регионе проводят с 1 июня по 1 сентября. Предварительные списки детей сформированы, но распределение по группам и зачисление будут проводить летом.

 

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#Кристина Семенчук#Детский сад#Набор#Дошкольники#Выпускной#Общество#Белгородская область#Андрей Мухартов
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