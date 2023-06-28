Порядка 8 000 белгородцев проголосовали за выход из режима дежурных групп в детсадах

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях результаты опроса среди родителей дошкольников. Родители голосовали за или против дежурных групп, которые сейчас открыты в детских садах.
Так, судя по результатам, которые объявил глава региона, 78% белгородцев — это 8 683 человека — проголосовали за выход из дежурных групп, 9,7% (906 человек) выступили против выхода и ещё 12,3% (1 085 человек) не определились с выбором.
Подобный опрос также устраивают среди родителей школьников, его результаты пока не известны. Губернатор озвучит их после подведения итогов, однако уже сейчас известно, что в опросе приняли участие более 80 тысяч человек.
Конечно, наша задача — обеспечить безопасность детей, учителей, воспитателей и технического персонала. Вред здоровью, а тем более угрозу жизни мы должны исключить. Поэтому сейчас рабочими группами разрабатываются модели образовательного процесса, включающие в себя различные подходы, начиная с потокового обучения и изменения продолжительности уроков и перемен, закрепления за каждым классом своего кабинета, алгоритма действий в режиме ЧС, усиления мер антитеррористической безопасности и заканчивая организацией дополнительных маршрутов для школьного транспорта.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области