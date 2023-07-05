Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Изображение материала

В Белгороде проверили новые системы оповещения

5 июля 2023, 13:21
Фото: мэрия Белгорода
В областном центре установили восемь новых точек оповещения и проверили их работоспособность. Об этом сообщили в городской администрации.

В Белгороде проверили новые системы оповещения. Всего по городу число таких точек увеличилось на восемь. Их работоспособность проверяли сотрудники областного МЧС и ГО ЧС Белгорода.

Находятся новые точки системы оповещения

  • у школы №21 на улице Чапаева, 14,
  • на проспекте Богдана Хмельницкого, 127,
  • на улице Привольной, 6,
  • в школе №33 на Сумской, 378,
  • на улице Молодёжной, 17,
  • на улице 60 лет Октября, 12а,
  • на улице Щорса, 10,
  • на улице Макаренко, 22.

Системы оповещения на указанных участках появились по просьбе горожан.

Из муниципального бюджета на установку потратили 3,9 млн рублей. Более того, закуплено оборудование для 11 точек систем оповещения.

Видео: Telegram-канал «Белгород — молния»
Восемь новых систем оповещения проверят 5 июля в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, где в Белгороде появились новые системы оповещенияЗа сутки оповещения об обстреле получили белгородцы в шести населённых пунктахГладков: Замечания жителей Валуек по оповещению и содержанию подвалов справедливы
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Город#Система оповещения#Оповещение#Новости Белгорода#Видео
Подпишитесь
Стали известны подробности состояния пострадавшей при обстреле Валуек
Сегодня, 11:51
Дом культуры, ФАП и четыре дома пострадали от обстрела села под Валуйками
Сегодня, 12:18
«Геопарку» Каракулова отказали в иске к мэрии на 54 млн рублей
Сегодня, 13:43
Колесо обозрения в Центральном парке Белгорода, скорее всего, утилизируют
Сегодня, 11:42
Валентин Демидов: внешний вид парка изменится кардинально
Сегодня, 11:26
Более 60 домов снесут в Шебекинском горокруге после атак ВСУ
Сегодня, 13:38