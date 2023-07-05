Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
В Белгороде проверили новые системы оповещения. Всего по городу число таких точек увеличилось на восемь. Их работоспособность проверяли сотрудники областного МЧС и ГО ЧС Белгорода.
Находятся новые точки системы оповещения
Системы оповещения на указанных участках появились по просьбе горожан.
Из муниципального бюджета на установку потратили 3,9 млн рублей. Более того, закуплено оборудование для 11 точек систем оповещения.