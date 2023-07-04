Восемь новых систем оповещения проверят 5 июля в Белгороде

Также завтра в 11:00 в Валуйском округе пройдут учения по гражданской обороне. Там проверят комплексную работу системы оповещений и транспорта при объявлении ЧС. Сначала включат учебную сирену, затем начнётся отработка алгоритма действий органов власти, сотрудников управляющих компаний и других служб. Жители в учениях участвовать не будут.