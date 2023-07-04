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Восемь новых систем оповещения проверят 5 июля в Белгороде

4 июля 2023, 16:06
Фото: 1MI
Новые точки системы оповещения установили на тех улицах, где ранее их не хватало. Региональное правительство опубликовало адреса, где появились новые сирены.

Завтра, 5 июля, с 11:00 до 14:40 в Белгороде будут проверять новые точки системы оповещения. Восемь новых сирен установили на улицах Чапаева, Привольная, Сумская, Молодёжная, 60 лет Октября, Щорса, Макаренко и на проспекте Богдана Хмельницкого.

Их установили в местах, где по результатам проверок слышимость оказалась недостаточной. Локации выбирали эксперты, учитывая обратную связь от горожан и данные официальных исследований.
отметили в пресс-службе правительства Белгородской области

В правительстве дополнили, что работать электромеханические сирены и акустические устройства в режиме речи будут на протяжении трёх минут.

Также завтра в 11:00 в Валуйском округе пройдут учения по гражданской обороне. Там проверят комплексную работу системы оповещений и транспорта при объявлении ЧС. Сначала включат учебную сирену, затем начнётся отработка алгоритма действий органов власти, сотрудников управляющих компаний и других служб. Жители в учениях участвовать не будут.

В Белгородской области пройдут учения по гражданской обороне
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#Александра Склярова#Сирена#Система оповещения#Общество#Новости Белгорода#Белгород
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