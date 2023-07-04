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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

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Стало известно, где в Белгороде появились новые системы оповещения

4 июля 2023, 13:28
Фото: Midjourney

В Белгороде протестируют новые точки системы оповещения

Сирены 5 июля сработают на восьми улицах. Белгородцев просят сохранять спокойствие, сообщили в мэрии.

5 июля в Белгороде протестируют восемь новых точек системы оповещения. Начало проверки запланировано на 11:00. Белгородцев просят сохранять спокойствие.

Сирены установили в тех местах, где слышимость оказалась недостаточной. Специалисты учитывали обращения горожан и данные исследований.

В итоге завтра горожане услышат сирены на улицах Чапаева, Привольная, Сумская, Молодёжная, 60 лет Октября, Щорса, Макаренко и проспекте Богдана Хмельницкого.

Как уточнили в городской администрации, на три минуты включатся электромеханические сирены и мощные акустические устройства в режиме речи. При возникновении вопросов белгородцы могут позвонить в диспетчерскую по телефону 112.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Сирены#Система оповещения
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