Стало известно, где в Белгороде появились новые системы оповещения

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
5 июля в Белгороде протестируют восемь новых точек системы оповещения. Начало проверки запланировано на 11:00. Белгородцев просят сохранять спокойствие.
Сирены установили в тех местах, где слышимость оказалась недостаточной. Специалисты учитывали обращения горожан и данные исследований.
В итоге завтра горожане услышат сирены на улицах Чапаева, Привольная, Сумская, Молодёжная, 60 лет Октября, Щорса, Макаренко и проспекте Богдана Хмельницкого.
Как уточнили в городской администрации, на три минуты включатся электромеханические сирены и мощные акустические устройства в режиме речи. При возникновении вопросов белгородцы могут позвонить в диспетчерскую по телефону 112.