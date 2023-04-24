Белгородцы возмутились отсутствием оповещений при эвакуации из-за бомбы

Posted Вчера, 19:31
Published Вчера, 19:31
Modified Вчера, 19:33
Updated Вчера, 19:33
Женщина из Белгорода, дом которой располагается относительно недалеко от раскопок бомбы 22 апреля и эвакуации жителей, пожаловалась на отсутствие СМС-оповещений. Она спросила у мэра города, почему все новости её семья узнала из Telegram.
Мы выехали из квартиры в другое место на всякий случай. Почему не было СМС-оповещения? Желающие люди с соседних, чуть дальше 200 метров, домов тоже бы покинули опасную зону.
Светлана, белгородка
Мэр Белгорода Валентин Демидов объяснил, что СМС-оповещений для всех жителей города не было, чтобы не вызывать дополнительную панику. Поэтому полицейские провели поквартирный обход в тех домах, которые попали в зону поражения. Их. соответственно, и эвакуировали.
Расстояние в 200 метров определили эксперты, специалисты взрывотехники, исходя из рельефа местности, застройки. Для информирования жителей этих домов сотрудники полиции и управ оперативно проводили поквартирный обход. Всё было организовано слаженно и эффективно. Эвакуация за пределами указанной зоны не потребовалась. А СМС-оповещение всех жителей, думаю, могло вызвать только дополнительную панику.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Всего в этот день в ПВР из домов вывезли 248 жителей, чьи дома оказались в зоне поражения. Правда, бомбу вывезли очень быстро и людей практически сразу вернули в их дома.
Напомним, белгородцы попросили губернатора отметить героизм людей, которые рисковали своими жизнями и участвовали в раскопках бомбы. Все причастные получат премии.