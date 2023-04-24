Белгородцы возмутились отсутствием оповещений при эвакуации из-за бомбы

Мэр Белгорода Валентин Демидов объяснил, что СМС-оповещений для всех жителей города не было, чтобы не вызывать дополнительную панику. Поэтому полицейские провели поквартирный обход в тех домах, которые попали в зону поражения. Их. соответственно, и эвакуировали.