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В Белгородском районе потратили 15 млн рублей на дополнительную систему оповещения

22 апреля 2023, 07:51
Фото: Bel.ru
Оборудование установят в течение 2023 года. Информацию озвучил глава Белгородского района Владимир Перцев.

Во время прямого эфира главы района 21 апреля местная жительница поинтересовалась, когда в муниципалитете установят систему оповещения там, где её нет. Владимир Перцев ответил, что система оповещения имеется на всей территории района. Кроме того, в текущем году на некоторых территориях будет установлено дополнительное оборудование.

Установим дополнительное оборудование там, где нужно дополнить, где у нас ИЖС растёт. В этом году мы проторговали около 15 млн рублей на систему оповещения. Поэтому в течение года мы её установим.
Владимир Перцев

Напомним, что в Белгороде установят семь дополнительных систем оповещения. Новые сирены установят в тех местах, где их не было слышно. Сделают это благодаря состоявшимся проверкам и поступившим жалобам от жителей, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

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#Алина Харина#Система оповещения#Общество#Белгородский район#Владимир перцев
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