В Белгородском районе потратили 15 млн рублей на дополнительную систему оповещения

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Во время прямого эфира главы района 21 апреля местная жительница поинтересовалась, когда в муниципалитете установят систему оповещения там, где её нет. Владимир Перцев ответил, что система оповещения имеется на всей территории района. Кроме того, в текущем году на некоторых территориях будет установлено дополнительное оборудование.
Установим дополнительное оборудование там, где нужно дополнить, где у нас ИЖС растёт. В этом году мы проторговали около 15 млн рублей на систему оповещения. Поэтому в течение года мы её установим.
Владимир Перцев
Напомним, что в Белгороде установят семь дополнительных систем оповещения. Новые сирены установят в тех местах, где их не было слышно. Сделают это благодаря состоявшимся проверкам и поступившим жалобам от жителей, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.