В Белгородском районе потратили 15 млн рублей на дополнительную систему оповещения

Во время прямого эфира главы района 21 апреля местная жительница поинтересовалась, когда в муниципалитете установят систему оповещения там, где её нет. Владимир Перцев ответил, что система оповещения имеется на всей территории района. Кроме того, в текущем году на некоторых территориях будет установлено дополнительное оборудование.