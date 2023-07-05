Стало известно, какие белгородские школы не откроют в сентябре

Но не все школы и детские сады смогут вновь функционировать, как раньше. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в 20-километровой приграничной зоне образовательные учреждения в ближайшее время точно не откроются. Это связано с большим риском для жизни из-за регулярных обстрелов приграничья.