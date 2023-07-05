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Стало известно, какие белгородские школы не откроют в сентябре

5 июля 2023, 19:21
Фото: Midjourney
Пока о формате обучения в Белгородской области принимают решение, Вячеслав Гладков рассказал, кому точно придётся учиться дистанционно.
Сюжет
Дети

В новом учебном году белгородские власти твёрдо намерены открыть школы к посещению для возобновления очного обучения. Тем не менее, окончательное решение будет за родителями школьников.

Но не все школы и детские сады смогут вновь функционировать, как раньше. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в 20-километровой приграничной зоне образовательные учреждения в ближайшее время точно не откроются. Это связано с большим риском для жизни из-за регулярных обстрелов приграничья.

Жизнями детей никто рисковать не будет. В 20-километровой зоне никакого образовательного процесса быть не может.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Губернатор уже отмечал, если получится вернуть очный формат, некоторые смогут продолжать дистанционное обучение. Это касается детей тех белгородцев, кто переживает за безопасность своих школьников в учреждении. Не все готовы возвращаться в школы из-за страха перед обстрелами.

Окна белгородских школ и детсадов обклеят бронеплёнкой
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Образование#Дети#Приграничье#Дистанционка#Онлайн-обучение
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