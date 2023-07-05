На Богданке в Белгороде нашли дворы, где время остановилось в XX веке

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Белгородцы из домов №183, 185, 187 и 189 по проспекту Богдана Хмельницкого вынуждены жить «в XX веке». Во дворах грунтовые дороги, штакетник, разбитые проезды с остатками былого асфальтирования. Парковок и освещения нет.
При этом есть согласованный в прошлые годы проект благоустройства. Более того, заявки на участие в различные программы подавались, в частности — «Развитие ЖКХ». На текущий момент жителям удалось добиться только установки детской площадки.
С белгородцами встретился мэр Валентин Демидов. Он согласился, что «ни в XX, ни в XXI веке горожане, безусловно, так жить не должны».
Мэр анонсировал ещё одну встречу с жителями. Средства на благоустройство планируют выделить за счёт экономии в этом году, или же двор включат в программу на следующий год.