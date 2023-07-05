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На Богданке в Белгороде нашли дворы, где время остановилось в XX веке

5 июля 2023, 08:48
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

Мэр Белгорода встретился с горожанами из проблемных домов на Богданке

Жители четырёх домов на проспекте Богдана Хмельницкого проживают в домах, во дворах которых нет освещения и парковок. Дорожного покрытия на территории практически нет. На всё это белгородцы пожаловались мэру Валентину Демидову.

Белгородцы из домов №183, 185, 187 и 189 по проспекту Богдана Хмельницкого вынуждены жить «в XX веке». Во дворах грунтовые дороги, штакетник, разбитые проезды с остатками былого асфальтирования. Парковок и освещения нет.

При этом есть согласованный в прошлые годы проект благоустройства. Более того, заявки на участие в различные программы подавались, в частности — «Развитие ЖКХ». На текущий момент жителям удалось добиться только установки детской площадки.

С белгородцами встретился мэр Валентин Демидов. Он согласился, что «ни в XX, ни в XXI веке горожане, безусловно, так жить не должны».

Мэр анонсировал ещё одну встречу с жителями. Средства на благоустройство планируют выделить за счёт экономии в этом году, или же двор включат в программу на следующий год.

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов#Новости Белгорода#Город#Двор#Благоустройство
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