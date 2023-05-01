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Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

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Разметка поверх луж: жители Дубового жалуются на ужасные дороги в посёлке

1 мая 2023, 12:53
Фото: Telegram-канал "Жесть Белгород"
Жители Дубового сообщают о проблемах с дорогами посёлка. По их словам, разметку наносят прямо под дождём и на ямы. Инцидент уже прокомментировали в администрации.

По словам местных жителей, разметку в посёлке нанесли прямо поверх луж и ям. В местной администрации инцидент уже прокомментировали, сообщив, что в адрес подрядчика направили претензию с требованиями перенанести дорожную разметку.

Фото: Telegram-канал "Жесть Белгород"

При этом жалобы на плохие дороги в Дубовом можно найти и на страничке Вячеслава Гладкова. В комментариях под постами губернатора местные жители утверждают, что починить ямы обещали к маю, но до сих пор этого не сделали — «конь не валялся».

Ваши помощники ответили, что отремонтируют к майским праздникам. Завтра 1 мая, и конь не валялся. Наверное, надо было уточнить год. Жаль, что ваши помощники только отписываются, а реальной работы нет. Очень жаль.
Татьяна Щепоткинаярковая

Чиновники в ответ заверяют, что помешали дожди, и что работы предстоит ещё много.

Фото: скриншот странички губернатора в соцсетях
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#Артем Черненко#Дорожный ремонт#Ямы#Разметка#Жалоба#Общество#Эксклюзив#Белгородский район#Дубовое
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