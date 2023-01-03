«Мы платим деньги за бардак?» Белгородцы жалуются на горы мусора во дворах

С наступлением нового года ситуация с вывозом мусора в Старом Осколе пока сильно не изменилась. В комментариях на странице губернатора горожане жалуются на беспорядок во дворах и возмущаются, за что они платят деньги. Оскольчане сообщают, что контейнеры на некоторых участках стоят переполненные уже не первую неделю.