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«Мы платим деньги за бардак?» Белгородцы жалуются на горы мусора во дворах

Сегодня, 08:06
Фото: Кристина Щедринова / страница губернатора Вячеслава Гладкова
горы мусора в Старом Осколе

Белгородцы недовольны ситуацией с вывозом мусора

Проблемы наблюдаются в Белгороде и Старооскольском горокруге. По словам местных жителей, на некоторых участках мусор не вывозят по несколько дней. Баки переполнены, рядом с ними стоят пакеты, которыми в свою очередь интересуются собаки, жалуются белгородцы и оскольчане.

С наступлением нового года ситуация с вывозом мусора в Старом Осколе пока сильно не изменилась. В комментариях на странице губернатора горожане жалуются на беспорядок во дворах и возмущаются, за что они платят деньги. Оскольчане сообщают, что контейнеры на некоторых участках стоят переполненные уже не первую неделю.

Глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков ответил горожанам, что график по вывозу отходов уже стабилизирован и что на линии работает более 20 машин. Однако есть проблема: «Ввиду большого количества припаркованных автомобилей на дворовых территориях не везде есть возможность произвести загрузку мусора», — отметил чиновник.

Сами оскольчане в местных пабликах отшучиваются, что скоро начнут выбрасывать новогодние ёлки, поэтому мрачная картина с забитыми баками заиграет послепраздничными красками.

Фото: Кристина Щедринова

Жалобы поступают и от жителей Белгорода. Горожане с улицы Макаренко пишут на странице губернатора, что теперь целый день наблюдают под окнами и упираются при выходе из подъезда в переполненные мусорные баки.

«Сейчас зима, а что будет в тёплое время года? С нас требуют оплату коммунальных услуг вовремя, так почему же тот, кто получает с нас деньги, не выполняет свои обязательства?» — пишет Наталья Нурияхметова.

О проблемах сообщали также жители домов на улицах Губкина, Щорса, Есенина. Мусором на улице Лермонтова, по словам местных жителей, уже интересуются собаки.

«Что происходит с вывозом мусора на Лермонтова, 9а? Начиная с 30 декабря его НЕ вывозят! Полные мусорные баки, возле уже гора пакетов! Их разрывают собаки, мусор бесконечно собирают бедные дворники!» — возмущается Катерина Тарасова.

В мэрии белгородцам напоминают о смене транспортировщика ТКО и просят понимания, так как «переходный период всегда сложный». Отметим, что теперь регоператор работает с ООО «Еврологистик».

Фото: Наталья Нурияхметова
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