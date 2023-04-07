Белгородцы жалуются на «водоёмы» во дворах домов рядом с новым парком аттракционов

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Дворы белгородцев на улице Корочанской рядом со строящимся парком аттракционов тонут. Как написала обратившаяся женщина, жители «благодарны» за новые водоёмы в своих дворах.
По словам белгородки, глава управы обещает решить вопрос с осени, однако теперь ситуация стала ещё хуже. С затоплением так ничего и не сделали. Дело в том, что стройка заблокировала отход грунтовых вод. Жители, начиная от дома №121 и до ж/д переезда, «плавают» в собственных дворах.
«Зато будут весёлые карусели! Жителям обещали на встрече в октябре по два КамАЗа чернозёма для поднятия уровня [участка — прим. ред.], но забыли. Воды во дворах очень много, у многих доходит до домов», — пишет женщина.
На затопленные дворы белгородцы жаловались и ранее. В середине марта на странице главы региона писала жительница той же улицы. С её слов, из-за строительства парка аттракционов грунтовыми водами затопило часть двора и два сарая.
Белгородке ответили в мэрии и заявили, что отвод воды от её дома осуществляется через водоотводную канаву в сторону 3-го Корочанского переулка. Тогда же в городской администрации пообещали, что в этом районе построят пешеходную дорожку с централизованным отводом ливневых и талых вод в строящуюся ливневую канализацию. Ответ женщину не устроил.
«Если вода отводится, то почему она вообще попала ко мне во двор и до сих пор там стоит? Вы хотя бы адрес моего дома уточнили. Как надоели отписки, никто даже не пытается помочь в решении проблемы», — посетовала горожанка.