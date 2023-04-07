Белгородцы жалуются на «водоёмы» во дворах домов рядом с новым парком аттракционов

По словам белгородки, глава управы обещает решить вопрос с осени, однако теперь ситуация стала ещё хуже. С затоплением так ничего и не сделали. Дело в том, что стройка заблокировала отход грунтовых вод. Жители, начиная от дома №121 и до ж/д переезда, «плавают» в собственных дворах.