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Белгородцы жалуются на «водоёмы» во дворах домов рядом с новым парком аттракционов

7 апреля 2023, 09:24
Фото: Алёна Павленко ВК

Рядом со строящимся парком аттракционов затопило дома белгородцев

Глава управы обещал решить вопрос с осени, однако этого так и не случилось. Весной стало ещё хуже, жалуется белгородка в комментариях на странице губернатора. Подобная жалоба от горожан поступает не первый раз.

Дворы белгородцев на улице Корочанской рядом со строящимся парком аттракционов тонут. Как написала обратившаяся женщина, жители «благодарны» за новые водоёмы в своих дворах.

По словам белгородки, глава управы обещает решить вопрос с осени, однако теперь ситуация стала ещё хуже. С затоплением так ничего и не сделали. Дело в том, что стройка заблокировала отход грунтовых вод. Жители, начиная от дома №121 и до ж/д переезда, «плавают» в собственных дворах.

«Зато будут весёлые карусели! Жителям обещали на встрече в октябре по два КамАЗа чернозёма для поднятия уровня [участка — прим. ред.], но забыли. Воды во дворах очень много, у многих доходит до домов», — пишет женщина.

На затопленные дворы белгородцы жаловались и ранее. В середине марта на странице главы региона писала жительница той же улицы. С её слов, из-за строительства парка аттракционов грунтовыми водами затопило часть двора и два сарая.

Белгородке ответили в мэрии и заявили, что отвод воды от её дома осуществляется через водоотводную канаву в сторону 3-го Корочанского переулка. Тогда же в городской администрации пообещали, что в этом районе построят пешеходную дорожку с централизованным отводом ливневых и талых вод в строящуюся ливневую канализацию. Ответ женщину не устроил.

«Если вода отводится, то почему она вообще попала ко мне во двор и до сих пор там стоит? Вы хотя бы адрес моего дома уточнили. Как надоели отписки, никто даже не пытается помочь в решении проблемы», — посетовала горожанка.

Фото: Алёна Павленко ВК
Двор частного дома затопило рядом со строящимся парком аттракционов в Белгороде
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