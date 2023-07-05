Более 60 домов снесут в Шебекинском горокруге после атак ВСУ

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
В Шебекино 729 повреждённых объектов подлежат восстановлению. Среди них 183 многоквартирных дома, 494 частных дома и 52 социальных объекта. Ремонтные работы 4 июля проводились на 142 объектах.
В селе Новая Таволжанка повреждены 580 объектов. Восстановлению подлежат девять МКД, 562 частных дома и девять объектов социальной инфраструктуры. Накануне работы проходили на 58 объектах.
В Шебекино сносу подлежат 11 домовладений. Восемь из них уже демонтировали, на семи объектах начаты строительные работы. Также на улице Московской в Шебекино демонтирован частный дом, зачищена площадка. Подготавливается проект для начала демонтажных работ.
В доме №2 на улице Железнодорожной провели дополнительное обследование. Принято решение демонтировать все шесть подъездов дома. Собственникам квартир предлагают временное отселение.
В Новой Таволжанке также провели обследования зданий. На данный момент 50 домовладений подлежат сносу. Получено 11 согласий от собственников жилья. Уже снесено два дома, в трёх домах проходит работа по демонтажу.