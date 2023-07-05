Более 60 домов снесут в Шебекинском горокруге после атак ВСУ

В Шебекино сносу подлежат 11 домовладений. Восемь из них уже демонтировали, на семи объектах начаты строительные работы. Также на улице Московской в Шебекино демонтирован частный дом, зачищена площадка. Подготавливается проект для начала демонтажных работ.