В Шебекино и Новой Таволжанке восстанавливают пострадавшие от атак ВСУ дома

Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил, что 4 июля жителям Шебекино начнут предлагать покинуть ПВР и вернуться в свои дома и квартиры. Также глава региона напомнил, что уже с 1 августа шебекинцам начнёт начисляться квартплата. К этому времени власти планируют восстановить кровлю и окна.