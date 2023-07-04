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В Шебекино и Новой Таволжанке восстанавливают пострадавшие от атак ВСУ дома

4 июля 2023, 07:19
Фото: 1MI
В горокруге продолжается активная реконструкция жилого сектора. В Шебекино уже восстановили 72 дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Шебекино и Новой Таволжанке продолжают восстанавливать частные и многоквартирные дома. Ранее они пострадали от многочисленных атак ВСУ.

В столице горокруга уже полностью восстановлено 72 жилых дома, три из них — многоквартирные. В первую очередь рабочие занимаются кровлей и окнами.

Один дом в Шебекино полностью снесли, на его месте будут строить новый. Готовится к сносу дом на улице Железнодорожной, 2.

Жители постепенно возвращаются в свои дома. В городе уже полноценно работают коммуникации: электричество, вода, канализация.

Восстановительные работы также продолжаются в Новой Таволжанке. В результате обстрелов здесь повреждено 566 жилых домов — девять многоквартирных и 557 частных. Восстановительные работы уже завершены на территории 12 ИЖС.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил, что 4 июля жителям Шебекино начнут предлагать покинуть ПВР и вернуться в свои дома и квартиры. Также глава региона напомнил, что уже с 1 августа шебекинцам начнёт начисляться квартплата. К этому времени власти планируют восстановить кровлю и окна.

Жителям Шебекино предлагают вернуться в свои дома и квартиры
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#Таисия Некрасова#Вячеслав Гладков#Приграничье#Разрушения#Ремонт#Шебекинцы#Восстановление#Общество#ИЖС#Мкд#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Новая таволжанка
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