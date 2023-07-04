В Шебекино и Новой Таволжанке восстанавливают пострадавшие от атак ВСУ дома

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В Шебекино и Новой Таволжанке продолжают восстанавливать частные и многоквартирные дома. Ранее они пострадали от многочисленных атак ВСУ.
В столице горокруга уже полностью восстановлено 72 жилых дома, три из них — многоквартирные. В первую очередь рабочие занимаются кровлей и окнами.
Один дом в Шебекино полностью снесли, на его месте будут строить новый. Готовится к сносу дом на улице Железнодорожной, 2.
Жители постепенно возвращаются в свои дома. В городе уже полноценно работают коммуникации: электричество, вода, канализация.
Восстановительные работы также продолжаются в Новой Таволжанке. В результате обстрелов здесь повреждено 566 жилых домов — девять многоквартирных и 557 частных. Восстановительные работы уже завершены на территории 12 ИЖС.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил, что 4 июля жителям Шебекино начнут предлагать покинуть ПВР и вернуться в свои дома и квартиры. Также глава региона напомнил, что уже с 1 августа шебекинцам начнёт начисляться квартплата. К этому времени власти планируют восстановить кровлю и окна.