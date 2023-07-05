Белгородцы жалуются на плачевное состояние подземки в районе «Семейного» рынка

Подземный переход на пересечении Щорса — Губкина уже долгое время находится не в самом лучшем состоянии. Вход в него перекрывали лентой, сам он был затоплен, изрисован граффити и заполнен мусором. Ранее сообщалось, что его отремонтируют до 1 июля, а деньги выделят из городского бюджета.