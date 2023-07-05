Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Изображение материала

Белгородцы жалуются на плачевное состояние подземки в районе «Семейного» рынка

5 июля 2023, 10:16
Фото: Bel.ru
Мэр города Валентин Демидов в ходе прямого эфира 4 июля ответил на злободневный вопрос белгородца по поводу состояния подземного перехода на пересечении улиц Щорса и Губкина.

По словам белгородца, подземный переход возле «Семейного» рынка представляет собой жалкое зрелище: стены побиты и исписаны вандалами. Мэр Валентин Демидов в ответ на обращение горожанина заявил, что сотрудники Белгорблагоустройства приведут в порядок подземку и в очередной раз сотрут надписи в этом месяце.

Глава городской администрации также отметил, что в этом году поэтапно отремонтируют два подземных перехода Белгорода. В остальных подземках определят дефекты, чтобы запланировать ремонт и включить их в бюджет следующего года.

Подземный переход на пересечении Щорса — Губкина уже долгое время находится не в самом лучшем состоянии. Вход в него перекрывали лентой, сам он был затоплен, изрисован граффити и заполнен мусором. Ранее сообщалось, что его отремонтируют до 1 июля, а деньги выделят из городского бюджета.

С 29 июня в Белгороде начали реконструкцию в одном из проблемных подземных переходов города — на пересечении Свято-Троицкого бульвара и проспекта Б. Хмельницкого. В переходе «Родина» планируют заменит напольную плитку, потолок, обновят освещение и установят новые торговые модули.

Стало известно, когда отремонтируют подземный переход Щорса — Губкина в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
В мэрии Белгорода предупредили о ремонте перекрёстка на КорочанскойНа Богданке в Белгороде нашли дворы, где время остановилось в XX векеВ Белгороде начали ремонтировать подземный переход «Родина»
#Таисия Некрасова#Город#Новости Белгорода#Подземный переход#Ремонт#Восстановление#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов
Подпишитесь
Число пострадавших от обстрела домов и авто в Валуйках увеличилось
Сегодня, 09:30
Зловонные печень и кишки для собак из приюта под Белгородом убрали с улицы
Сегодня, 07:08
Фирма из Адыгеи просит признать белгородскую компанию банкротом: арбитраж июня
Сегодня, 09:53
В Белгороде эвакуировали людей из нескольких торговых центров
Сегодня, 07:34
При обстреле Валуек в Белгородской области пострадала женщина
Сегодня, 05:54
В Белгороде могут раздать 20 тысяч порций солдатской каши в День города
Сегодня, 07:44