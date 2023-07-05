Белгородцы жалуются на плачевное состояние подземки в районе «Семейного» рынка

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
По словам белгородца, подземный переход возле «Семейного» рынка представляет собой жалкое зрелище: стены побиты и исписаны вандалами. Мэр Валентин Демидов в ответ на обращение горожанина заявил, что сотрудники Белгорблагоустройства приведут в порядок подземку и в очередной раз сотрут надписи в этом месяце.
Глава городской администрации также отметил, что в этом году поэтапно отремонтируют два подземных перехода Белгорода. В остальных подземках определят дефекты, чтобы запланировать ремонт и включить их в бюджет следующего года.
Подземный переход на пересечении Щорса — Губкина уже долгое время находится не в самом лучшем состоянии. Вход в него перекрывали лентой, сам он был затоплен, изрисован граффити и заполнен мусором. Ранее сообщалось, что его отремонтируют до 1 июля, а деньги выделят из городского бюджета.
С 29 июня в Белгороде начали реконструкцию в одном из проблемных подземных переходов города — на пересечении Свято-Троицкого бульвара и проспекта Б. Хмельницкого. В переходе «Родина» планируют заменит напольную плитку, потолок, обновят освещение и установят новые торговые модули.