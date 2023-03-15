Стало известно, когда отремонтируют подземный переход Щорса — Губкина в Белгороде

По данным Василия Голикова, необходимо выполнить ремонт парапета, покрытия козырька, стенового покрытия, системы сбора и отвода ливнёвых вод, а также провести антикоррозийную обработку. Работы по данному направлению планируют завершить до 1 июля этого года. Деньги будут выделены из бюджета. К этой же дате планируют отремонтировать и остановку «Виогем» на улице Мичурина.