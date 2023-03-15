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Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Стало известно, когда отремонтируют подземный переход Щорса — Губкина в Белгороде

15 марта 2023, 08:56
Фото: Bel.ru

Подземный переход Щорса — Губкина в Белгороде отремонтируют до 1 июля

Заммэра по строительству Василий Голиков рассказал, когда и за чьи деньги отремонтируют подземный переход Щорса — Губкина в Белгороде. Последний уже долгое время находится не в самом лучшем состоянии.

По данным Василия Голикова, необходимо выполнить ремонт парапета, покрытия козырька, стенового покрытия, системы сбора и отвода ливнёвых вод, а также провести антикоррозийную обработку. Работы по данному направлению планируют завершить до 1 июля этого года. Деньги будут выделены из бюджета. К этой же дате планируют отремонтировать и остановку «Виогем» на улице Мичурина.

Отметим, что последнее время переход на Губкина находился в очень плохом состоянии. Вход в него даже перекрывали лентой, а сам он был затоплен, изрисован граффити и заполнен мусором.

Во время сегодняшнего оперсовещания с горадминистрацией мэр Валентин Демидов подчеркнул необходимость ремонта в подземных переходах Белгорода. Так, планируется также отреставрировать разгромленный вандалами переход на «Энергомаше». Что касается подземок на «Родине», «Стадионе» и «Соколе», то дизайнеры представили несколько проектов по их благоустройству.

В Белгороде разгромили подземный переход на «Энергомаше»
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