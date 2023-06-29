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В Белгороде начали ремонтировать подземный переход «Родина»

29 июня 2023, 11:29
Фото: Telegram-канал "Электромир Максимова"
ремонт подземного перехода "Родина"

Ремонт перехода на «Родине» начался в Белгороде

На время работ переход частично перекроют, но пользоваться им можно, сообщили в мэрии.

29 июня подрядчик начал ремонтные работы в одном из проблемных подземных переходов в Белгороде — на пересечении Свято-Троицкого бульвара и проспекта Б. Хмельницкого. Переход «Родина» давно требовал реконструкции: строители заменят напольную плитку, сделают новый потолок, обновят освещение и установят новые торговые модули.

Места проведения работ в переходе будут огораживаться, но ходить по нему можно. Пока ограничения затронули только вход со стороны университета.

В областном центре сразу несколько подземных переходов требуют срочного ремонта. По переходу «Родина» разработали три похожих варианта интерьерных решений, в апреле жители города могли за них проголосовать. Победил третий вариант:

проект ремонта перехода "Родина"проект ремонта перехода "Родина"
проект ремонта перехода "Родина"
Фото: администрация Белгорода
ремонт подземного перехода "Родина"ремонт подземного перехода "Родина"
ремонт подземного перехода "Родина"ремонт подземного перехода "Родина"
ремонт подземного перехода "Родина"ремонт подземного перехода "Родина"
ремонт подземного перехода "Родина"ремонт подземного перехода "Родина"
ремонт подземного перехода "Родина"
Фото: Telegram-канал "Электромир Максимова"
#Евгений Грицков#Город#Новости Белгорода#Белгород#Ремонт#Подземный переход#Родина#Свято-троицкий бульвар#Б. хмельницкого#Торговые модули
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