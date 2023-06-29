В Белгороде начали ремонтировать подземный переход «Родина»

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
29 июня подрядчик начал ремонтные работы в одном из проблемных подземных переходов в Белгороде — на пересечении Свято-Троицкого бульвара и проспекта Б. Хмельницкого. Переход «Родина» давно требовал реконструкции: строители заменят напольную плитку, сделают новый потолок, обновят освещение и установят новые торговые модули.
Места проведения работ в переходе будут огораживаться, но ходить по нему можно. Пока ограничения затронули только вход со стороны университета.
В областном центре сразу несколько подземных переходов требуют срочного ремонта. По переходу «Родина» разработали три похожих варианта интерьерных решений, в апреле жители города могли за них проголосовать. Победил третий вариант: