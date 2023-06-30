В мэрии Белгорода предупредили о ремонте перекрёстка на Корочанской

Рабочая бригада начала реконструкцию участка автодороги на улице Корочанской. Предстоит обустройство дополнительного выезда на улицу Корочанскую с 3-го Корочанского переулка. Также планируется обустроить ливнёвку, поставить фонари и светофор. В порядок приведут и дорожное покрытие, установят бортовые камни и нанесут разметку.