В мэрии Белгорода предупредили о ремонте перекрёстка на Корочанской

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Рабочая бригада начала реконструкцию участка автодороги на улице Корочанской. Предстоит обустройство дополнительного выезда на улицу Корочанскую с 3-го Корочанского переулка. Также планируется обустроить ливнёвку, поставить фонари и светофор. В порядок приведут и дорожное покрытие, установят бортовые камни и нанесут разметку.
На данный момент переносят водопроводные сети, попадающие в зону строительства новой площадки для досуга.
Ранее сообщалось, что в центре Белгорода начался ремонт подземного перехода «Родина». На время работ переход частично перекроют, но пользоваться им можно. Строители заменят напольную плитку, сделают новый потолок, обновят освещение и установят новые торговые модули.