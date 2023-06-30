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В мэрии Белгорода предупредили о ремонте перекрёстка на Корочанской

30 июня 2023, 14:56
Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода
Речь идёт комплексном ремонте перекрёстка в районе домов № 107-129. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Белгорода в Telegram-канале.

Рабочая бригада начала реконструкцию участка автодороги на улице Корочанской. Предстоит обустройство дополнительного выезда на улицу Корочанскую с 3-го Корочанского переулка. Также планируется обустроить ливнёвку, поставить фонари и светофор. В порядок приведут и дорожное покрытие, установят бортовые камни и нанесут разметку.

На данный момент переносят водопроводные сети, попадающие в зону строительства новой площадки для досуга.

Фото: Telegram-канал «Мэрия Белгорода»

Ранее сообщалось, что в центре Белгорода начался ремонт подземного перехода «Родина». На время работ переход частично перекроют, но пользоваться им можно. Строители заменят напольную плитку, сделают новый потолок, обновят освещение и установят новые торговые модули.

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