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Разрушающийся мост со смайлами в Белгороде не отремонтируют в этом году

4 июля 2023, 12:00
Фото: Ангелина Захарова ВК
Горожане переживают за состояние конструкции. В мэрии ответили, что ремонтировать мост будут точно не в этом году.

Мост со смайлами на рынке «Салют» в Белгороде разрушается, горожане переживают за его состояние. О ситуации местная жительница написала на странице губернатора в комментариях.

«Когда отремонтируют мост на рынке „Салют“? Мост рушится постепенно, люди переживают. 2025 год долго ждать», — сообщает белгородка.

Однако ждать ремонта горожанам ещё долго. Как объяснили в мэрии, городским бюджетом ремонт объекта не предусмотрен. Вопрос рассмотрят при формировании плана работ на 2024–2025 гг.

Ранее в городской администрации сообщали, что порядок на мосту со смайлами до капремонта поддерживает Белгорблагоустройство. На днях, как утверждают в мэрии, коммунальщики привели конструкции к нормативному состоянию.

До этого эксперты приняли решение провести капремонт. Проектно-сметная документация для проведения работ находится на согласовании в РЖД. Далее планируется направить документы на госэкспертизу. Предварительно, работы обойдутся в 56 млн рублей.

Фото: Ангелина Захарова ВК
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Мост#Капремонт#Мост со смайлами
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