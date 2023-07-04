Разрушающийся мост со смайлами в Белгороде не отремонтируют в этом году

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Мост со смайлами на рынке «Салют» в Белгороде разрушается, горожане переживают за его состояние. О ситуации местная жительница написала на странице губернатора в комментариях.
«Когда отремонтируют мост на рынке „Салют“? Мост рушится постепенно, люди переживают. 2025 год долго ждать», — сообщает белгородка.
Однако ждать ремонта горожанам ещё долго. Как объяснили в мэрии, городским бюджетом ремонт объекта не предусмотрен. Вопрос рассмотрят при формировании плана работ на 2024–2025 гг.
Ранее в городской администрации сообщали, что порядок на мосту со смайлами до капремонта поддерживает Белгорблагоустройство. На днях, как утверждают в мэрии, коммунальщики привели конструкции к нормативному состоянию.
До этого эксперты приняли решение провести капремонт. Проектно-сметная документация для проведения работ находится на согласовании в РЖД. Далее планируется направить документы на госэкспертизу. Предварительно, работы обойдутся в 56 млн рублей.