В Белгородской области в 2023 году капитально отремонтируют более 20 мостов

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
В 2023 году в Белгородской области капитально отремонтируют 24 моста. Работы уже стартовали на улице 1 Мая в Новом Осколе. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, мост имеет большое значение, а его закрытие на ремонт повлечёт за собой трудности. Тем не менее эту меру губернатор считает необходимой.
«Я думаю, все понимают, другого пути нет и до декабря мы сможем потерпеть для того, чтобы уже гарантированно получить новый объект на долгие-долгие годы спокойной безаварийной эксплуатации», — пояснил Гладков.
Ранее сообщалось, что автомобильный мост через ж/д пути на Крейде в Белгороде капитально отремонтируют в 2024 году. Мэрия города вносит мост в программы, которые позволят провести ремонтные работы.