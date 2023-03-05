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Published Сегодня, 09:21

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Updated Сегодня, 09:23

В Белгородской области в 2023 году капитально отремонтируют более 20 мостов

5 марта 2023, 09:21
Фото: 1MI

В 2023 году в Белгородской области планируют капремонт 24 мостов

Рабочие уже приступили к капремонту моста на улице 1 Мая в Новом Осколе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

В 2023 году в Белгородской области капитально отремонтируют 24 моста. Работы уже стартовали на улице 1 Мая в Новом Осколе. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, мост имеет большое значение, а его закрытие на ремонт повлечёт за собой трудности. Тем не менее эту меру губернатор считает необходимой.

«Я думаю, все понимают, другого пути нет и до декабря мы сможем потерпеть для того, чтобы уже гарантированно получить новый объект на долгие-долгие годы спокойной безаварийной эксплуатации», — пояснил Гладков.

Ранее сообщалось, что автомобильный мост через ж/д пути на Крейде в Белгороде капитально отремонтируют в 2024 году. Мэрия города вносит мост в программы, которые позволят провести ремонтные работы.

Мост на Крейде в Белгороде планируют капитально отремонтировать в следующем году
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#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Новый Оскол#Город#Мост#Капремонт#Наталья Корявых
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