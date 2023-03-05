В Белгородской области в 2023 году капитально отремонтируют более 20 мостов

В 2023 году в Белгородской области капитально отремонтируют 24 моста. Работы уже стартовали на улице 1 Мая в Новом Осколе. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, мост имеет большое значение, а его закрытие на ремонт повлечёт за собой трудности. Тем не менее эту меру губернатор считает необходимой.