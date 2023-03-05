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Published Сегодня, 07:14

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Updated Сегодня, 07:16

«Страшно ходить»: на Крейде в Белгороде осыпается мост

5 марта 2023, 07:14
Фото: Telegram-канал «Белгород — Молния»

В Белгороде на Крейде начал осыпаться мост

Местные жители жалуются на то, что на голову в любой момент может упасть обломок конструкции. Они же говорят и о проблемах с освещением на мосту, пишет Telegram-канал «Go31 | Новости Белгорода».

Мост на Крейде в Белгороде начал осыпаться, а местные жители теперь беспокоятся за свою жизнь. По словам белгородцев, под мостом страшно ходить, поскольку обломки конструкций могут упасть на голову.

Это не единственная проблема с мостом. Как утверждают горожане, в этом же месте на дороге нет освещения. Его так и не установили, несмотря на обещания. Они уточняют, что это связано с тем, что дорога расположена в полосе отвода РЖД, а значит ставить фонари без согласования с организацией нельзя.

На жалобы белгородцев отреагировал мэр Валентин Демидов. Градоначальник поручил разобраться в ситуации, однако, как пишут авторы канала, позже он перестал отвечать на сообщения.

Фото: Telegram-канал «Белгород — Молния»
Мост на Крейде в Белгороде планируют капитально отремонтировать в следующем году
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов#Мост#Мэр#Жалобы
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