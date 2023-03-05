«Страшно ходить»: на Крейде в Белгороде осыпается мост

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Мост на Крейде в Белгороде начал осыпаться, а местные жители теперь беспокоятся за свою жизнь. По словам белгородцев, под мостом страшно ходить, поскольку обломки конструкций могут упасть на голову.
Это не единственная проблема с мостом. Как утверждают горожане, в этом же месте на дороге нет освещения. Его так и не установили, несмотря на обещания. Они уточняют, что это связано с тем, что дорога расположена в полосе отвода РЖД, а значит ставить фонари без согласования с организацией нельзя.
На жалобы белгородцев отреагировал мэр Валентин Демидов. Градоначальник поручил разобраться в ситуации, однако, как пишут авторы канала, позже он перестал отвечать на сообщения.