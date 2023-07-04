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Published Сегодня, 08:39

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Белгородцы из приграничья согласны доплатить за новое жильё

4 июля 2023, 08:39
Фото: 1MI
Об этом сообщила во время брифинга министр строительства Оксана Козлитина.

Переселенцы из белгородского приграничья теперь могут выбрать жильё большей площади, но доплачивать разницу необходимо из своих средств. По словам Оксаны Козлитиной, среди переселенцев есть заинтересованные в этой новой схеме компенсации.

Пока разъясняем, чтобы человек определился. Много вопросов возникает о доплатах с учётом возможности расширения площадей. Если брать в процентном соотношении вопросы, которые поступали, то приоритетность — с доплатами.
Оксана Козлитина

Напомним, что ранее стало известно, что доплатить за новое жильё готовы порядка 10% собственников. В поиске жилья большей площади могут помочь власти, также собственники сами могут выбрать варианты помещений на первичном рынке.

Порядка 10% жителей белгородского приграничья готовы доплатить за новое жильё
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#Алина Харина#Дома#Доплата#Компенсация#Приграничье#Общество#Жильё для жителей приграничья#Белгородская область#Оксана Козлитина
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