Белгородцы из приграничья согласны доплатить за новое жильё

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Переселенцы из белгородского приграничья теперь могут выбрать жильё большей площади, но доплачивать разницу необходимо из своих средств. По словам Оксаны Козлитиной, среди переселенцев есть заинтересованные в этой новой схеме компенсации.
Пока разъясняем, чтобы человек определился. Много вопросов возникает о доплатах с учётом возможности расширения площадей. Если брать в процентном соотношении вопросы, которые поступали, то приоритетность — с доплатами.
Оксана Козлитина
Напомним, что ранее стало известно, что доплатить за новое жильё готовы порядка 10% собственников. В поиске жилья большей площади могут помочь власти, также собственники сами могут выбрать варианты помещений на первичном рынке.