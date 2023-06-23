Вывезенные белгородцы смогут воспользоваться новой схемой получения жилья

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Вывезенные жители из приграничья Белгородской области теперь могут воспользоваться компенсацией в форме выплаты на приобретение жилого помещения большей площадью, чем было утрачено. При этом доплачивать разницу белгородцы будут сами.
В ходе реализации всех мероприятий к нам поступали вопросы. Кто-то имел в собственности небольшое помещение и хотел бы получить побольше. При этом есть возможность доплаты. Поэтому данный вид компенсации был согласован и на сегодняшний день мы предусмотрели реализацию данного мероприятия.
Оксана Козлитина
Компенсацию в форме выплаты будут предоставлять по формуле: произведение величины общей площади утраченного имущества и показателя средней рыночной стоимости «квадрата» (87 179 рублей).
Перечислять средства будут на специальный счёт, открытый кредитной организацией, с которой минстрой заключит соглашение.
Купить жильё можно на первичном рынке у юрлиц, в том числе в домах в границах территории малоэтажного жилого комплекса. Также недвижимость можно покупать в жилых домах блокированной застройки и которые находятся на этапе строительства. При этом срок ввода многоэтажки не должен быть более 12 месяцев с даты заключения договора.
Заключать договор купли-продажи можно с юрлицами и индивидуальными предпринимателями на приобретение домов и участков в массивах ИЖС. А вот с физлицами договор заключать нельзя.
Все жилые помещения должны быть расположены на территории Белгородской области, за исключением населённых пунктов, где введён режим ЧС. Использовать компенсацию можно в течение полугода со дня перечисления средств.