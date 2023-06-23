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Published Сегодня, 13:29

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Вывезенные белгородцы смогут воспользоваться новой схемой получения жилья

23 июня 2023, 13:29
Фото: 1MI
Они могут выбрать жильё большей площади, при этом доплатив разницу из своего кармана. Подробнее рассказала региональный министр строительства Оксана Козлитина.
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Выплаты

Вывезенные жители из приграничья Белгородской области теперь могут воспользоваться компенсацией в форме выплаты на приобретение жилого помещения большей площадью, чем было утрачено. При этом доплачивать разницу белгородцы будут сами.

В ходе реализации всех мероприятий к нам поступали вопросы. Кто-то имел в собственности небольшое помещение и хотел бы получить побольше. При этом есть возможность доплаты. Поэтому данный вид компенсации был согласован и на сегодняшний день мы предусмотрели реализацию данного мероприятия.
Оксана Козлитина

Компенсацию в форме выплаты будут предоставлять по формуле: произведение величины общей площади утраченного имущества и показателя средней рыночной стоимости «квадрата» (87 179 рублей).

Перечислять средства будут на специальный счёт, открытый кредитной организацией, с которой минстрой заключит соглашение.

Купить жильё можно на первичном рынке у юрлиц, в том числе в домах в границах территории малоэтажного жилого комплекса. Также недвижимость можно покупать в жилых домах блокированной застройки и которые находятся на этапе строительства. При этом срок ввода многоэтажки не должен быть более 12 месяцев с даты заключения договора.

Заключать договор купли-продажи можно с юрлицами и индивидуальными предпринимателями на приобретение домов и участков в массивах ИЖС. А вот с физлицами договор заключать нельзя.

Все жилые помещения должны быть расположены на территории Белгородской области, за исключением населённых пунктов, где введён режим ЧС. Использовать компенсацию можно в течение полугода со дня перечисления средств.

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#Кристина Семенчук#Выплаты#Компенсация#Приграничье#Общество#Белгородская область#Оксана Козлитина
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