Вывезенные белгородцы смогут воспользоваться новой схемой получения жилья

Купить жильё можно на первичном рынке у юрлиц, в том числе в домах в границах территории малоэтажного жилого комплекса. Также недвижимость можно покупать в жилых домах блокированной застройки и которые находятся на этапе строительства. При этом срок ввода многоэтажки не должен быть более 12 месяцев с даты заключения договора.