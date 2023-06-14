В каких районах области белгородцы хотят получить жильё взамен разрушенного

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
По словам Оксаны Козлитиной, в базе сформированы варианты жилья для белгородцев, у которых разрушены дома обстрелами ВСУ. Некоторые отказываются жить в Старом Осколе, Борисовке, Прохоровке, Яковлевском округе, Новом Осколе. Собственники чаще изъявляют желание получить жильё в Белгороде и Белгородском районе.
Зачастую люди хотят получить жильё именно в Белгороде. Иногда есть моменты, когда собственники не рассматривают варианты отдалённости от центральной части города, то есть, не хотят жить в микрорайоне Восточный. Большое сосредоточение на центр города. Варианты есть, объём есть.
Оксана Козлитина
Также министр отметила, что бывают моменты, когда варианты квартир есть, но по площади они не подходят. Дома в таких случаях могут приобретать у застройщиков, некоторые подходящие варианты находятся на стадии строительства.