Потерявшие жильё шебекинцы могут остаться без компенсации из-за сторонних подрядчиков

Сегодня замгубернатора Владимир Базаров заявил, что лично курирует снос разрушенных из-за огня ВСУ зданий. Всего в Шебекинском горокруге снесут 80 строений: две многоэтажки и 78 частных домов. На их месте появятся аналогичные старым новые.