Потерявшие жильё шебекинцы могут остаться без компенсации из-за сторонних подрядчиков

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Жителям Шебекино, чьи дома были разрушены из-за обстрелов ВСУ, поступают звонки от сторонних подрядчиков с предложением построить новое жильё. Как отметил Павел Деревянко, это может лишить людей положенной им компенсации.
Мы видим здесь угрозу правам граждан. Правительством определён оператор для строительства нового индивидуального жилья — БИК, или «Фонд поддержки ИЖС».
Павел Деревянко
Сегодня замгубернатора Владимир Базаров заявил, что лично курирует снос разрушенных из-за огня ВСУ зданий. Всего в Шебекинском горокруге снесут 80 строений: две многоэтажки и 78 частных домов. На их месте появятся аналогичные старым новые.