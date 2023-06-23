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Потерявшие жильё шебекинцы могут остаться без компенсации из-за сторонних подрядчиков

23 июня 2023, 13:39
Фото: Bel.ru
Гендиректор БИКа Павел Деревянко отметил, что строить дома взамен разрушенных правительство Белгородской области определило «Белгородскую ипотечную корпорацию» (БИК). Тем не менее, пострадавшим с сомнительными предложениями звонят и сторонние подрядчики.

Жителям Шебекино, чьи дома были разрушены из-за обстрелов ВСУ, поступают звонки от сторонних подрядчиков с предложением построить новое жильё. Как отметил Павел Деревянко, это может лишить людей положенной им компенсации.

Мы видим здесь угрозу правам граждан. Правительством определён оператор для строительства нового индивидуального жилья — БИК, или «Фонд поддержки ИЖС».
Павел Деревянко

Сегодня замгубернатора Владимир Базаров заявил, что лично курирует снос разрушенных из-за огня ВСУ зданий. Всего в Шебекинском горокруге снесут 80 строений: две многоэтажки и 78 частных домов. На их месте появятся аналогичные старым новые.

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#Артем Черненко#Приграничье#Разрушения#Бик#Подрядчик#Общество#Спецоперация#Эксклюзив#Белгородская область#Шебекинский горокруг
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