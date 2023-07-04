Больше тысячи жителей из приграничья выбрали новое жильё в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
По данным Оксаны Козлитиной, во время обстрелов в области пострадало 1755 домов. В это число не входят пострадавшие за последнее время дома в Шебекино, Новой Таволжанке, Грайворонском округе и Соболевке Валуйского округа.
Уведомление о возможности получить новое жильё получили 1483 собственника. Из них 1420 человек уже дали согласие на получение данного вида компенсации. С конкретным местом, где будет расположено новое жильё, определились 1020 собственников (+70 за неделю). Остальная часть людей ещё сомневается, не вступила в наследство или уточняет вопросы по площадям, добавила чиновница.