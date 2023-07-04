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Больше тысячи жителей из приграничья выбрали новое жильё в Белгородской области

4 июля 2023, 06:37
Фото: 1MI
Всего согласие на получение нового жилья взамен разрушенного обстрелами дали 1420 собственников. Подробности рассказала во время брифинга министр строительства области Оксана Козлитина.

По данным Оксаны Козлитиной, во время обстрелов в области пострадало 1755 домов. В это число не входят пострадавшие за последнее время дома в Шебекино, Новой Таволжанке, Грайворонском округе и Соболевке Валуйского округа.

Уведомление о возможности получить новое жильё получили 1483 собственника. Из них 1420 человек уже дали согласие на получение данного вида компенсации. С конкретным местом, где будет расположено новое жильё, определились 1020 собственников (+70 за неделю). Остальная часть людей ещё сомневается, не вступила в наследство или уточняет вопросы по площадям, добавила чиновница.

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#Алина Харина#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Компенсация#Дома#Общество#Жильё для жителей приграничья#Белгородская область#Оксана Козлитина
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