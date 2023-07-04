Больше тысячи жителей из приграничья выбрали новое жильё в Белгородской области

Уведомление о возможности получить новое жильё получили 1483 собственника. Из них 1420 человек уже дали согласие на получение данного вида компенсации. С конкретным местом, где будет расположено новое жильё, определились 1020 собственников (+70 за неделю). Остальная часть людей ещё сомневается, не вступила в наследство или уточняет вопросы по площадям, добавила чиновница.