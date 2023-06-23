Порядка 10% жителей белгородского приграничья готовы доплатить за новое жильё

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Региональные власти утвердили новую форму компенсации за утраченное жильё. Белгородцы могут выбрать недвижимость большей площади и доплатить разницу стоимости самостоятельно.
Как сообщила Козлитина, из тех, кто сейчас рассматривает варианты для жилья (порядка 400 человек), вариант нового вида компенсации будут рассматривать около 10%.
При этом в поиске жилья большей площади помочь могут региональные власти. Также собственники могут сами выбрать варианты на первичном рынке.
Самое главное, чтобы жилое помещение соответствовало критериям и были соблюдены гражданско-правовые отношения.
Оксана Козлитина
Всего на компенсацию за утраченное жильё Белгородской области из федерального бюджета выделили 9,4 млрд рублей.