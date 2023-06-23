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Порядка 10% жителей белгородского приграничья готовы доплатить за новое жильё

23 июня 2023, 13:43
Фото: 1MI
Подсчётами поделилась региональный министр строительства Оксана Козлитина. Всего в настоящее время на стадии выбора нового жилья находятся порядка 400 человек.

Региональные власти утвердили новую форму компенсации за утраченное жильё. Белгородцы могут выбрать недвижимость большей площади и доплатить разницу стоимости самостоятельно.

Как сообщила Козлитина, из тех, кто сейчас рассматривает варианты для жилья (порядка 400 человек), вариант нового вида компенсации будут рассматривать около 10%.

При этом в поиске жилья большей площади помочь могут региональные власти. Также собственники могут сами выбрать варианты на первичном рынке.

Самое главное, чтобы жилое помещение соответствовало критериям и были соблюдены гражданско-правовые отношения.
Оксана Козлитина

Всего на компенсацию за утраченное жильё Белгородской области из федерального бюджета выделили 9,4 млрд рублей.

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#Кристина Семенчук#Компенсация#Выбор#Приграничье#Общество#Белгородская область#Оксана Козлитина
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