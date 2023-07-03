Неосторожное курение убило за день двоих мужчин в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Два человека в Белгородской области погибли в результате пожаров. В обоих случаях причинами трагедий послужила неосторожность во время курения.
2 июля в селе Яковлевка Новооскольского горокруга в жилом доме погиб мужчина 1966 года рождения. Вечером того же дня двухэтажный дом загорелся в Белгороде. Возгорание унесло жизнь мужчины 1959 года рождения.
Ранее сообщалось, что в Белгороде на улице Ватутина произошёл пожар. Из горевшего дома вытащили троих взрослых и ребёнка, ещё десять человек эвакуировали.