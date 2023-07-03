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Неосторожное курение убило за день двоих мужчин в Белгородской области

3 июля 2023, 12:11
Фото: 1MI

Двое мужчин погибли при пожарах в Белгородской области за день

Трагедии произошли в Белгороде и Новооскольском горокруге. Причиной послужила неосторожность при курении, сообщили в региональном ГУ МЧС.
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Пожар

Два человека в Белгородской области погибли в результате пожаров. В обоих случаях причинами трагедий послужила неосторожность во время курения.

2 июля в селе Яковлевка Новооскольского горокруга в жилом доме погиб мужчина 1966 года рождения. Вечером того же дня двухэтажный дом загорелся в Белгороде. Возгорание унесло жизнь мужчины 1959 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Белгороде на улице Ватутина произошёл пожар. Из горевшего дома вытащили троих взрослых и ребёнка, ещё десять человек эвакуировали.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новооскольский горокруг#Пожар#Происшествия#Неосторожное курение#Гибель#Новости Белгорода
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