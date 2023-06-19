Спасли четверых, эвакуировали десятерых: МЧС сообщило подробности пожара в Белгороде

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Вечером 18 июня в Белгороде произошёл пожар в доме на улице Ватутина. О возгорании в МЧС сообщили в 21:27.
Горела квартира в двухэтажном кирпичном доме. Из огня спасли троих взрослых и одного ребёнка. Помимо этого, пожарные эвакуировали десятерых человек. Полностью огонь потушили в 21:51.
В Белгороде на минувшей неделе произошло ещё два крупных пожара. Днём 13 июня загорелась квартира в МКД на улице Мокроусова. Пострадал один человек — хозяин квартиры. Самостоятельно эвакуировались 14 жителей.
Второй пожар произошёл в ночь с 16 на 17 июня в многоэтажке на Свято-Троицком бульваре. Обошлось без пострадавших. По информации МЧС, было эвакуировано 20 человек.