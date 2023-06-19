Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Изображение материала

Спасли четверых, эвакуировали десятерых: МЧС сообщило подробности пожара в Белгороде

19 июня 2023, 09:37
Фото: Telegram-канал "БелПлюс"
Пожар на улице Ватутина

Троих взрослых и ребёнка спасли из горевшего дома в Белгороде

Пожар произошёл на улице Ватутина 18 июня. Горела квартира в двухэтажном доме. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сюжет
Пожар

Вечером 18 июня в Белгороде произошёл пожар в доме на улице Ватутина. О возгорании в МЧС сообщили в 21:27.

Горела квартира в двухэтажном кирпичном доме. Из огня спасли троих взрослых и одного ребёнка. Помимо этого, пожарные эвакуировали десятерых человек. Полностью огонь потушили в 21:51.

В Белгороде на минувшей неделе произошло ещё два крупных пожара. Днём 13 июня загорелась квартира в МКД на улице Мокроусова. Пострадал один человек — хозяин квартиры. Самостоятельно эвакуировались 14 жителей.

Второй пожар произошёл в ночь с 16 на 17 июня в многоэтажке на Свято-Троицком бульваре. Обошлось без пострадавших. По информации МЧС, было эвакуировано 20 человек.

Пожар на улице Ватутина Пожар на улице Ватутина
Фото: Telegram-канал "БелПлюс"
Ночной пожар в центре Белгорода попал на камеры видеонаблюдения
Узнать подробнее
Читайте также:
Альпинисты будут восстанавливать верхний этаж дома в Белгороде после пожараПрокуратура взяла на контроль расследование причин пожара в элитном ЖК БелгородаПожар в МКД в Белгороде: 14 человек эвакуировано, пострадал мужчина
#Инна Рогова#Пожар#Эвакуация#МЧС#Происшествия#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
Подпишитесь
Посмотрите на этих собак: они оставались без хозяев в Шебекино во время обстрелов
Сегодня, 12:39
Москалькова предложила создать соцпакет помощи пострадавшим от обстрелов белгородцам
Сегодня, 11:45
120 белгородцев из приграничья не могут получить выплаты из-за другой прописки
Сегодня, 10:10
«Первое ощущение — надо бежать в подвал»: очевидцы рассказали об обстреле Валуек
Сегодня, 12:13
Гладков рассказал, в каком формате начнётся новый учебный год в Белгородской области
Сегодня, 06:32
Сельхозпредприятие пострадало при новом обстреле Валуйского горокруга
Сегодня, 14:29