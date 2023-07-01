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Как изменится жизнь белгородцев в июле

1 июля 2023, 05:30
Фото: 1MI

В Госдуме рассказали о новых законах июля

В начале июля в России в силу вступает ряд законов: дети погибших врачей и участники СВО получат льготы при поступлении, снизится ставка по потребительским кредитам, разрешается передача оружия для охоты. Подробности об этих и других изменениях сообщает пресс-служба Госдумы.
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Госдума

Участники СВО и дети погибших врачей получат льготы при поступлении

Участники СВО могут поступить на бюджетные места в вузах в рамках отдельной квоты по результатам экзаменов. «Платников» в приоритетном порядке переведут на бесплатное обучение.

Право на приоритетное зачисление в государственные детсады, школы и летние лагеря получили дети не только военнослужащих, но и добровольцев. Такое же право теперь есть у детей погибших военнослужащих и добровольцев.

Детям медработников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, предоставлено право поступать на бюджетные места в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте без вступительных испытаний.

Освобождение лекарств для тяжелобольных детей от НДС

Лекарства, не зарегистрированные в России и ввезённые в страну для лечения детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями, освободят от НДС. Закон коснётся дальнейшей передачи этих препаратов в больницы и аптеки.

Введение акциза на сахаросодержащие напитки

Сахаросодержащие напитки теперь включены в перечень подакцизных товаров. Акциз в размере семи рублей за литр будут взимать с напитков, содержащих сахар, сахарный сироп или мёд, если объёмная доля углеводов в них будет превышать 5 г на 100 мл напитка.

Соки, морсы и нектары сахаросодержащими напитками признаваться не будут. Цель закона — оздоровление населения за счёт уменьшения потребления сахаросодержащих напитков.

Снижение максимальной ставки по потребительским кредитам

Максимальный размер ежедневной процентной ставки по договорам потребительского кредита снижен с 1% до 0,8%. Максимальное значение полной стоимости кредита или займа снижается с 365 до 292% годовых, а максимальная сумма всех платежей по нему — со 150 до 130% от суммы предоставленного займа.

Банк экстремистских материалов

В России начнёт работать специализированный информационный банк данных экстремистских материалов. Оператором системы будет Министерство юстиции РФ.

Предполагается, что это способствует эффективности оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.

Передача оружия для охоты

Граждане РФ, юрлица и ИП, работающие в сфере охотничьего хозяйства, будут иметь право на передачу принадлежащего им оружия россиянам, имеющим охотничий билет, разрешение на хранение, ношение и использование охотничьего оружия.

Закон о тишине в Белгородской области могут ужесточить
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#Таисия Некрасова#Закон#Госдума#Общество#Экономика#Июль#Нововведение#Акцизы#Ндс
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