Как изменится жизнь белгородцев в июле

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:30
Участники СВО могут поступить на бюджетные места в вузах в рамках отдельной квоты по результатам экзаменов. «Платников» в приоритетном порядке переведут на бесплатное обучение.
Право на приоритетное зачисление в государственные детсады, школы и летние лагеря получили дети не только военнослужащих, но и добровольцев. Такое же право теперь есть у детей погибших военнослужащих и добровольцев.
Детям медработников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, предоставлено право поступать на бюджетные места в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте без вступительных испытаний.
Лекарства, не зарегистрированные в России и ввезённые в страну для лечения детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями, освободят от НДС. Закон коснётся дальнейшей передачи этих препаратов в больницы и аптеки.
Сахаросодержащие напитки теперь включены в перечень подакцизных товаров. Акциз в размере семи рублей за литр будут взимать с напитков, содержащих сахар, сахарный сироп или мёд, если объёмная доля углеводов в них будет превышать 5 г на 100 мл напитка.
Соки, морсы и нектары сахаросодержащими напитками признаваться не будут. Цель закона — оздоровление населения за счёт уменьшения потребления сахаросодержащих напитков.
Максимальный размер ежедневной процентной ставки по договорам потребительского кредита снижен с 1% до 0,8%. Максимальное значение полной стоимости кредита или займа снижается с 365 до 292% годовых, а максимальная сумма всех платежей по нему — со 150 до 130% от суммы предоставленного займа.
В России начнёт работать специализированный информационный банк данных экстремистских материалов. Оператором системы будет Министерство юстиции РФ.
Предполагается, что это способствует эффективности оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.
Граждане РФ, юрлица и ИП, работающие в сфере охотничьего хозяйства, будут иметь право на передачу принадлежащего им оружия россиянам, имеющим охотничий билет, разрешение на хранение, ношение и использование охотничьего оружия.