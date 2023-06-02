Повышение пенсий и дополнительные требования к авто: новые законы с 1 июня

Некоторым гражданам повысят пенсии. В частности, это коснётся тех, кому в мае 2023 года исполнилось 80 лет. Размер социальной пенсии для них повысят в несколько раз. Это распространяется и на пенсионеров, получающих пенсию по старости, но не набравших пенсионных баллов для получения страховой пенсии.