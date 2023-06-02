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Повышение пенсий и дополнительные требования к авто: новые законы с 1 июня

2 июня 2023, 06:54
Фото: 1MI
С начала лета в силу вступает ряд новых законов, распространяющихся на пенсии, выплаты, автомобили, оформление инвалидности. Подробности сообщают «Народные новости».

С 1 июня в силу вступит ряд новых законов. Они распространяются на пенсии, пособия, оформление инвалидности и ряд других сфер.

С начала лета в силу вступил закон об изменении графика получения мер социальной поддержки. Маткапитал россиянки начнут получать 5-го числа каждого месяца. Деньги россиянам будут переводить за прошедший месяц.

Некоторым гражданам повысят пенсии. В частности, это коснётся тех, кому в мае 2023 года исполнилось 80 лет. Размер социальной пенсии для них повысят в несколько раз. Это распространяется и на пенсионеров, получающих пенсию по старости, но не набравших пенсионных баллов для получения страховой пенсии.

Ещё станет проще оформлять инвалидность. В бюро медико-социальной экспертизы граждане смогут обращаться по месту жительства. Организация сама должна заняться проведением экспертизы.

С 1 июня изменился порядок применения надбавок к коэффициентам рисков и требования к расчёту показателя долговой нагрузки при выдаче ипотечных кредитов. Жители Сталинграда, которые имеют статус ветеранов, получат те же льготы, что и жители блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя.

Также с начала лета завершится период действия заморозки цен на сахар, обязательной стала маркировка сыров, пищевого льда для напитков и мороженого. С 29 июня самозанятые смогут использовать собственный товарный знак. Выпускаемые в России машины теперь нужно проверять на соответствие экологическому стандарту на уровне не ниже Евро-2.

Российские грин-карты в ЕС станут недействительными, а в России решили продлить программу кешбэка для туристов. Минпромторг с 1 июня решил расширить список товаров лёгкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке. Теперь россияне имеют право отказаться от биометрии, а обманутые дольщики смогут подать заявление на выплаты через Госуслуги.

Пенсионеров Белгородской области ждет повышение пенсий на 18,5%
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#Наталья Корявых#Закон#Общество#Россия#Повышение пенсии#Материнский капитал#Изменения
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