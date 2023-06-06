Москалькова призвала закрепить в законах соцгарантии белгородским переселенцам

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Татьяна Москалькова считает, что правовой статус и социальные гарантии для людей, которые переселяются из Белгородской области и других граничащих с Украиной территорий, нужно закрепить законодательно.
Уже после начала специальной военной операции из белгородского приграничья начали переселять людей. Они до сих пор находятся у родственников или в пунктах временного размещения, в Белгородской области потерявшие жильё из-за обстрелов начали получать новое в безопасных районах региона.
«Требуется принятие нормативно-правовых актов о правовом статусе и социальных гарантиях для лиц, переселяемых из Белгородской области и других приграничных с Украиной территорий», — заявила Москалькова.
На сегодня на жителей приграничья нельзя распространить законодательство, которое касается эвакуированных, подчеркнула омбудсмен.
После массированных обстрелов свои дома покинули большинство жителей Шебекино и других приграничных населённых пунктов в городском округе. Зимой на строительство и выделение нового жилья взамен утраченного во время обстрелов федеральные власти выделили 9 млрд рублей. Ещё 800 млн выделили на поддержку предпринимателей, потерявших свой бизнес из-за обстрелов.