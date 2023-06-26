Фонд «Круг добра» приступит к поставкам лекарств без НДС для тяжелобольных детей

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
В задачи фонда входит помощь детям, живущим с хроническими и тяжелыми заболеваниями, в том числе — и с редкими недугами. Разрешение на ввоз в Российскую Федерацию и передачу в ЛПУ лекарств было предоставлено фонду «Круг добра» в рамках оказания помощи данной категории пациентов.
Ранее уплаты НДС также можно было избежать при ввозе на территорию РФ незарегистрированных лекарственных препаратов, необходимых конкретным пациентам по жизненным показаниям. Но для этого необходимо было предоставить таможенным органам разрешение, предварительно оформленное в Минздраве Российской Федерации. Кроме того, обладателями прав на ввоз таких препаратов в Россию являлись лишь организации, перечисленные в законе «Об обращении лекарственных средств». Об этом сообщает ТАСС.
Фонд «Круг добра», созданный по инициативе президента Российской Федерации, ранее не числился в списке этих организаций. Таким образом, при получении лекарственных препаратов и передаче их медицинским учреждениям фонд должен был уплачивать НДС в установленном порядке. Сейчас указанные операции освобождены от налога.
Закон вступит в силу с 1 июля текущего года.