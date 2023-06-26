Фонд «Круг добра» приступит к поставкам лекарств без НДС для тяжелобольных детей

Ранее уплаты НДС также можно было избежать при ввозе на территорию РФ незарегистрированных лекарственных препаратов, необходимых конкретным пациентам по жизненным показаниям. Но для этого необходимо было предоставить таможенным органам разрешение, предварительно оформленное в Минздраве Российской Федерации. Кроме того, обладателями прав на ввоз таких препаратов в Россию являлись лишь организации, перечисленные в законе «Об обращении лекарственных средств». Об этом сообщает ТАСС.