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Updated Сегодня, 16:24

Фонд «Круг добра» приступит к поставкам лекарств без НДС для тяжелобольных детей

26 июня 2023, 16:24
Лидер России Владимир Путин утвердил закон, в соответствии с которым лекарственные препараты, ввозимые в Российскую Федерацию фондом «Круг добра», освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС). Текст документа, подписанного президентом, размещен на официальном портале правовой информации.

В задачи фонда входит помощь детям, живущим с хроническими и тяжелыми заболеваниями, в том числе — и с редкими недугами. Разрешение на ввоз в Российскую Федерацию и передачу в ЛПУ лекарств было предоставлено фонду «Круг добра» в рамках оказания помощи данной категории пациентов.

Ранее уплаты НДС также можно было избежать при ввозе на территорию РФ незарегистрированных лекарственных препаратов, необходимых конкретным пациентам по жизненным показаниям. Но для этого необходимо было предоставить таможенным органам разрешение, предварительно оформленное в Минздраве Российской Федерации. Кроме того, обладателями прав на ввоз таких препаратов в Россию являлись лишь организации, перечисленные в законе «Об обращении лекарственных средств». Об этом сообщает ТАСС.

Фонд «Круг добра», созданный по инициативе президента Российской Федерации, ранее не числился в списке этих организаций. Таким образом, при получении лекарственных препаратов и передаче их медицинским учреждениям фонд должен был уплачивать НДС в установленном порядке. Сейчас указанные операции освобождены от налога.

Закон вступит в силу с 1 июля текущего года.

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