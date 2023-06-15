Закон о тишине в Белгородской области могут ужесточить

Предлагается изменить разрешённые сроки ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ. Их сейчас разрешено проводить в период с 8:00 до 22:00. Согласно инициативе, эти работы могут запретить проводить вблизи жилых домов после 21:00.