Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Закон о тишине в Белгородской области могут ужесточить. Соответствующее предложение уже внесено в областную думу депутатом Еленой Романенко.
Предлагается изменить разрешённые сроки ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ. Их сейчас разрешено проводить в период с 8:00 до 22:00. Согласно инициативе, эти работы могут запретить проводить вблизи жилых домов после 21:00.
Проект закона рассмотрят комитеты регионального законодательного органа.