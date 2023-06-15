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Закон о тишине в Белгородской области могут ужесточить

15 июня 2023, 15:13
Фото: 1MI
Соответствующие поправки предложила внести депутат облдумы Елена Романенко. В частности, планируется разрешить проводить ремонтные и разгрузочные работы около жилых домов только до 21:00.

Закон о тишине в Белгородской области могут ужесточить. Соответствующее предложение уже внесено в областную думу депутатом Еленой Романенко.

Предлагается изменить разрешённые сроки ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ. Их сейчас разрешено проводить в период с 8:00 до 22:00. Согласно инициативе, эти работы могут запретить проводить вблизи жилых домов после 21:00.

Проект закона рассмотрят комитеты регионального законодательного органа.

В Белгородской области депутаты приняли закон о тишине
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