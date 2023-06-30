«Спрос на медиков будет только расти». Эксперты обеспокоены дефицитом врачей в России

Население страны стремительно стареет. Несмотря на ожидания увеличения средней продолжительности жизни до 77,7 лет к 2030 году, численность людей в возрасте от 20 до 39 лет сократится на 6,6 млн человек. А количество лиц в возрасте от 40 до 59 лет увеличится на 4 млн человек. В силу этих факторов, спрос на медиков будет только расти. Важный вопрос, есть ли действенный способ преодоления дефицита медперсонала, остаётся открытым. Земля постепенно превращается в планету стариков, которым требуется всё больший объём медпомощи. Это глобальная тенденция — люди стали дольше жить и меньше рожать. Однако желающих стать врачами и обслуживать медицинские потребности населения становится намного меньше.