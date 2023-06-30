«Спрос на медиков будет только расти». Эксперты обеспокоены дефицитом врачей в России

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Население страны стремительно стареет. Несмотря на ожидания увеличения средней продолжительности жизни до 77,7 лет к 2030 году, численность людей в возрасте от 20 до 39 лет сократится на 6,6 млн человек. А количество лиц в возрасте от 40 до 59 лет увеличится на 4 млн человек. В силу этих факторов, спрос на медиков будет только расти. Важный вопрос, есть ли действенный способ преодоления дефицита медперсонала, остаётся открытым. Земля постепенно превращается в планету стариков, которым требуется всё больший объём медпомощи. Это глобальная тенденция — люди стали дольше жить и меньше рожать. Однако желающих стать врачами и обслуживать медицинские потребности населения становится намного меньше.
«Новые Известия» провели опрос экспертов, результат показал — ординаторы неспособны компенсировать нехватку врачей, а она, в свою очередь, насчитывала почти 26,5 тыс. человек в конце прошлого года. Причиной этого является отсутствие практики, которую можно получить только под надзором опытных специалистов. Однако, если таких профессионалов нет, кто будет следить за новичками? Получается замкнутый круг.
Лариса Попович, директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ, считает, что выход есть — нужно меньше обращаться к врачам. По её мнению, в стране происходит стремительное старение населения, груз болезней очень высок. Во всём мире сейчас наблюдается острая нехватка 13 млн специалистов. И это число будет только увеличиваться. Человечеству необходимо создавать новые модели здравоохранения, переходить на ответственное самолечение, использовать цифровые технологии для общения с врачами-кураторами. В связи с невозможностью подготовить достаточное количество врачей, происходит «текучка» медперсонала между странами.
Так, например, врачи-гематологи, которым не удаётся найти нормальные условия работы в своём регионе, переезжают в Москву или в другие страны. Зарплаты существенно отличаются: специалист в Москве получает 140 тысяч рублей, в Ярославле — 25 тысяч. Тарифы на приём врача-гематолога также разнятся — от 140 до 2 тысяч рублей. Поэтому на амбулаторном уровне специалистов просто не хватает. Врачам не платят достаточно денег, чтобы они оставались на данном этапе работы.
Единственным вариантом для получения нормальной зарплаты является переезд в мегаполисы, в Москву и Петербург, утверждает Лариса Попович. Необходимо привести зарплаты к одному уровню для врачебного персонала по всей России. Это предотвратит отток специалистов в крупные мегаполисы. Врачи, живущие в регионах с низким уровнем жизни, но получающие высокую зарплату, будут чувствовать себя комфортно и не станут уезжать. Люди получат доступ к более дешёвому жилью и большему количеству возможностей. Чтобы реализовать эту программу, нужна федеральная поддержка.
Помимо денежного обеспечения, государственным лечебным учреждениям необходимо перенять у частных структур принципы работы, считает председатель отраслевого отделения по медицинским услугам и член правления Ассоциации частных клиник Алексей Серебряный.
Врачу нужно дать возможность стать самостоятельной фигурой: ближайший пример — юрист и адвокат. После получения диплома юрист может пойти работать по найму в юридическую компанию или получить статус адвоката и работать самостоятельно, на себя. Также нужно сделать с врачами. Врач (с лицензией) пришёл, допустим, в больницу сделать операцию. Он её сделал, получил оплату, пошел дальше. Он не в штате, не подчиняется главврачу, он дорожит своей лицензией, у него своя практика. Если врач так не хочет, то может пойти работать по найму как сейчас в штат медорганизации. Но вряд ли этот вариант пройдет, так как всем чиновникам государственного здравоохранения нужно будет изменить суть своей работы,
— пояснил Серебряный.
Помимо колоссальной рабочей нагрузки, на врачах — огромная ответственность, в том числе и уголовная.
Престиж работников здравоохранения со времён СССР сильно упал, он принижен, требования колоссальные, растут из года в год, и правоприменительная практика со стороны следственного комитета привела к росту числа врачей, которые преследуются по уголовным делам за свою деятельность. Но работа врача без ошибок немыслима. Ассоциации врачей могут защитить специалиста, но их влияние невелико. Врач должен заполнить огромную кучу документации — врач в поликлинике ведёт 42 журнала, не говоря уже о количестве разных форм, посылки на экспертизы и комиссии. Это огромный вал бумажной работы. Постоянные встречи с проверяющими, работа в условиях лимитов направления на дорогостоящее лечение и выписки медикаментов. Труд врача не может считаться таким мёдом, куда молодёжь притянется как магнитом,
— отмечает Николай Прохоренко, эксперт в сфере общественного здравоохранения, кандидат экономических наук.
В России существует большое количество программ поддержки молодых специалистов, некоторые из них весьма успешны. Но по большому счёту — эффекта от них мало. На сегодня важнейшей задачей является удержание врачей на рабочих местах, особенно в отдалённых лечебных учреждениях, где инфраструктура неразвита. Программы включают в себя выделение жилья, субсидии на компенсацию стоимости съёмного жилья и льготы по ЖКХ в сельской местности. Это напоминает попытку нагреть свечкой железнодорожную цистерну. Свечек недостаточно для нагрева цистерны. Действия предпринимаются и они правильные, но весьма маломасштабные и не полностью обеспечены необходимыми ресурсами.
Региональные программы не способны вернуть врачей в глубинку. Ординаторы-стажёры также не спасут страну от дефицита кадров. Меж тем, федеральные расходы на здравоохранение сокращаются. Так, на медицину в федеральном бюджете на 2023 год заложены 1,52 трлн рублей, а на 2024 год — 1,51 трлн рублей. В такой тупиковой ситуации гражданам остаётся только не болеть, ведь рассчитывать на помощь за пределами мегаполисов сложно. Даже в крупных городах приходится ждать, чтобы получить квалифицированную медпомощь. Сегодня государство придерживается принципа: «спасение заболевшего — дело рук самого заболевшего».