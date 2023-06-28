В больнице под Белгородом с начала спецоперации уволились 49 человек

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Ранее редакция написала о том, что в Белгородской ЦРБ отказались принимать лежачего пациента из-за отсутствия медперсонала. В региональном минздраве изданию сообщили, что транспортировка маломобильных граждан должна осуществляться транспортной бригадой, в которую входят немедицинские работники больницы.
Для перемещения пациентов должны использовать носилки и кресло-коляски. Сейчас в больнице планируется монтаж грузопассажирского лифта. Также сообщается, что за последние пять лет по программе «Доступная среда» Белгородская ЦРБ не получала денег на создание условий для инвалидов и лежащих пациентов.
Известно, что в Белгородской ЦРБ работает 242 врача, 415 сотрудников среднего и 26 сотрудников младшего персонала. С начала спецоперации из учреждения уволились 49 человек. В медучреждении не хватает 24 врачей и 45 человек среднего персонала.