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В больнице под Белгородом с начала спецоперации уволились 49 человек

28 июня 2023, 15:07
Фото: 1MI
ЦРБ расположена в Стрелецком. Подробности региональный минздрав рассказал изданию Go31.

Ранее редакция написала о том, что в Белгородской ЦРБ отказались принимать лежачего пациента из-за отсутствия медперсонала. В региональном минздраве изданию сообщили, что транспортировка маломобильных граждан должна осуществляться транспортной бригадой, в которую входят немедицинские работники больницы.

Для перемещения пациентов должны использовать носилки и кресло-коляски. Сейчас в больнице планируется монтаж грузопассажирского лифта. Также сообщается, что за последние пять лет по программе «Доступная среда» Белгородская ЦРБ не получала денег на создание условий для инвалидов и лежащих пациентов.

Известно, что в Белгородской ЦРБ работает 242 врача, 415 сотрудников среднего и 26 сотрудников младшего персонала. С начала спецоперации из учреждения уволились 49 человек. В медучреждении не хватает 24 врачей и 45 человек среднего персонала.

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#Увольнение#Алина Харина#Врачи#Медперсонал#Увольнения#Медицина#Белгородский район
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