В больнице под Белгородом с начала спецоперации уволились 49 человек

Для перемещения пациентов должны использовать носилки и кресло-коляски. Сейчас в больнице планируется монтаж грузопассажирского лифта. Также сообщается, что за последние пять лет по программе «Доступная среда» Белгородская ЦРБ не получала денег на создание условий для инвалидов и лежащих пациентов.