Белгородцы на личном приёме жаловались губернатору Гладкову на медицину и дороги

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
На личный приём к губернатору Вячеславу Гладкову записался 21 человек. Приехали белгородцы из разных уголков региона для обсуждения различного рода проблем.
Обсуждали благоустройство общественных пространств, модернизацию сетей водоснабжения, ремонт улично-дорожной сети, вопросы соцзащиты и медицинского обслуживания. Беседовали с губернатором более семи часов.
Как отметил глава региона, были сложные вопросы, многим из них уже более десяти лет. Некоторые связаны с проблемами технического состояния МКД. Люди также просили перенести капремонт домов с одного года на другой. Среди обсуждаемых вопросов были и помощь беженцам, строительство дорог, проблемы в сфере здравоохранения.