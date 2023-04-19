Белгородцы на личном приёме жаловались губернатору Гладкову на медицину и дороги

Как отметил глава региона, были сложные вопросы, многим из них уже более десяти лет. Некоторые связаны с проблемами технического состояния МКД. Люди также просили перенести капремонт домов с одного года на другой. Среди обсуждаемых вопросов были и помощь беженцам, строительство дорог, проблемы в сфере здравоохранения.