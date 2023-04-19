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Белгородцы на личном приёме жаловались губернатору Гладкову на медицину и дороги

19 апреля 2023, 10:26
Фото: правительство Белгородской области

На личный приём к губернатору Гладкову записался 21 белгородец

Глава региона провёл в Белгороде личный приём граждан. Обсуждались вопросы по благоустройству, медицинскому обслуживанию, дорогам и ряду других проблем. Об этом сообщили в региональном правительстве.

На личный приём к губернатору Вячеславу Гладкову записался 21 человек. Приехали белгородцы из разных уголков региона для обсуждения различного рода проблем.

Обсуждали благоустройство общественных пространств, модернизацию сетей водоснабжения, ремонт улично-дорожной сети, вопросы соцзащиты и медицинского обслуживания. Беседовали с губернатором более семи часов.

Как отметил глава региона, были сложные вопросы, многим из них уже более десяти лет. Некоторые связаны с проблемами технического состояния МКД. Люди также просили перенести капремонт домов с одного года на другой. Среди обсуждаемых вопросов были и помощь беженцам, строительство дорог, проблемы в сфере здравоохранения.

Фото: правительство Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Губернатор#Общество#Личный приём#Здравоохранение#Беженцы#Ремонт#Мкд
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