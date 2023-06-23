Больница в пострадавшем от обстрелов Шебекино приняла 70 пациентов

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Центральная районная больница в Шебекино возобновила приём пациентов. За последние несколько дней принято уже 70 человек.
В больнице вновь работают терапевты, хирурги, травматологи и другие специалисты.
«Я уверен, что в ближайшее время город Шебекино будет оживать, улицы наполнятся людьми, хотя, конечно, опасность ещё остается», — отметил Вячеслав Гладков.
Шебекинская ЦРБ частично заработала 21 июня. Сообщалось, что аппаратура в здании не пострадала. При необходимости стационарного лечения пациентов направят в больницы региона.