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Published Сегодня, 06:18

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Больница в пострадавшем от обстрелов Шебекино приняла 70 пациентов

23 июня 2023, 06:18
Фото: 1MI

Гладков: ЦРБ в Шебекино набирает обороты

Приём уже возобновили хирурги, терапевты, травматологи. Подробности в своём утреннем видеообращении сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Центральная районная больница в Шебекино возобновила приём пациентов. За последние несколько дней принято уже 70 человек.

В больнице вновь работают терапевты, хирурги, травматологи и другие специалисты.

«Я уверен, что в ближайшее время город Шебекино будет оживать, улицы наполнятся людьми, хотя, конечно, опасность ещё остается», — отметил Вячеслав Гладков.

Шебекинская ЦРБ частично заработала 21 июня. Сообщалось, что аппаратура в здании не пострадала. При необходимости стационарного лечения пациентов направят в больницы региона.

Шебекинская больница возобновила работу после уборки последствий обстрелов ВСУ
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#Шебекинская ЦРБ#Пациенты#Обстрел ВСУ#Город#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Вячеслав Гладков#Инна Рогова
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