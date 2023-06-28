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В Белгородском районе за месяц зафиксировали 425 прилётов

28 июня 2023, 10:17
Фото: 1MI
В ходе обстрелов обошлось без пострадавших. Информацию озвучил во время прямого эфира глава администрации района Владимир Перцев.
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Обстрел

По словам Владимира Перцева, Белгородский район подвергается обстрелам практически каждый день. За прошедший месяц в районе зафиксировали 425 прилётов. Обошлось без пострадавших.

Большая доля прилётов приходится на Журавлёвку, Щетиновку, Нехотеевку, Нечаевку, Красный Хутор. Обстреливаются Таврово, Драгунское и Бочковка, Наумовка и Солнцевка.
Владимир Перцев

Повреждения были зафиксированы в некоторых домовладениях — повреждены крыши, окна, машины. Практически все повреждённые дома обследовали, добавил глава района.

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#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Происшествия#Белгородский район#Владимир перцев#Алина Харина#Спецоперация#Обстрел#СВО
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