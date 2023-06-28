В Белгородском районе за месяц зафиксировали 425 прилётов

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
По словам Владимира Перцева, Белгородский район подвергается обстрелам практически каждый день. За прошедший месяц в районе зафиксировали 425 прилётов. Обошлось без пострадавших.
Большая доля прилётов приходится на Журавлёвку, Щетиновку, Нехотеевку, Нечаевку, Красный Хутор. Обстреливаются Таврово, Драгунское и Бочковка, Наумовка и Солнцевка.
Владимир Перцев
Повреждения были зафиксированы в некоторых домовладениях — повреждены крыши, окна, машины. Практически все повреждённые дома обследовали, добавил глава района.