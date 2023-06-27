Шебекинец уехал от обстрелов ВСУ в Москву на велосипеде

Антон Чирков увлекается велосипедами. Работает в сфере ремонта и продаж этого вида транспорта. По словам мужчины, в детстве он часто ездил с родителями в Москву, поэтому маршрут ему хорошо знаком. Взяв с собой палатку и некоторые вещи, он отправился в путь.