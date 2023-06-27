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Шебекинец уехал от обстрелов ВСУ в Москву на велосипеде

27 июня 2023, 07:21
Фото: 1MI
Из города мужчина уехал 1 июня — во время массированного обстрела. Сначала местный житель добрался до своих родных в соседнее село, а после отправился в Москву на велосипеде. Подробности рассказали в RT.

Ночью 1 июня город Шебекино попал под массированный обстрел ВСУ. Местный житель — 42-летний Антон Чирков в спешке собрал необходимые вещи, документы и поехал на велосипеде в дом своей сестры в село Безлюдовка.

Стояло недолгое затишье между обстрелами, что-то гремело вдалеке, и я начал крутить педали. На выезде из города была жуткая пробка, все уезжали — кто куда. Многие рванули в Белгород с детьми, пожилыми родителями.
цитирует Чиркова RT

Семья Антона в этот момент тоже собралась в доме у его сестры. Двоюродные братья и сестра мужчины остались в Безлюдовке из-за работы. Отец пережил два инсульта, поэтому переехать не смог. Мужчина же решил двигаться дальше.

Антон Чирков увлекается велосипедами. Работает в сфере ремонта и продаж этого вида транспорта. По словам мужчины, в детстве он часто ездил с родителями в Москву, поэтому маршрут ему хорошо знаком. Взяв с собой палатку и некоторые вещи, он отправился в путь.

фото из личного архива Антона Чирковафото из личного архива Антона Чиркова
фото из личного архива Антона Чиркова
Фото: RT

До Москвы (700 км) мужчина добрался за три дня. Первую ночь шебекинец провёл в палатке, на вторую остановился в мотеле, а к третьей ночи уже выезжал в Москву.

Сейчас мужчина живёт в Подмосковье и пытается найти работу. По словам Чиркова, его дом в Шебекино не пострадал, однако сгорел бар, которым владели его тётя и дядя. Также пострадали магазины, рынок: «Все родные места, и от этого очень больно».

Несмотря на тревожную обстановку мужчина планирует вернуться домой и открыть свой сервис по ремонту и обслуживанию велосипедов.

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#Алина Харина#Велосипед#Шебекинцы#Обстрел ВСУ#Приграничье#Общество#Шебекинский горокруг#Москва#Московская область#Белгородская область
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